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为解“用工荒”　美国多州考虑放宽童工法律限制

2023年05月26日10:37 | 来源：新华网
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新华社北京5月26日电 美国媒体25日报道，为缓解劳工短缺，美国多个州的议会打起未成年人的主意，考虑放宽与童工相关的多项法律限制，引发未成年人权益保护人士担忧。

据美联社报道，由于退休人口猛增、大量人员因新冠疫情死亡或致病、合法外来移民减少等因素，美国多地面临劳工短缺。威斯康星州、俄亥俄州和艾奥瓦州的州议员正在“积极考虑”以放宽童工法律限制的方式解决这一问题。

2022年9月13日，在美国纽约，顾客准备购买食物。新华社发（郭克摄）

威斯康星州议员正在审议一项允许14岁未成年人在酒吧、餐厅等场所担任上酒服务员的法案。按照美国酗酒与酒精中毒研究所的说法，如果这项法案通过，威斯康星州将成为全美对这类童工年龄限制最低的州。

俄亥俄州议会可能通过一项法案，允许14岁和15岁学生在获得家长同意的情况下打工至晚上9时。这一时间限制超过美国联邦法律所设限制。根据美国1938年出台的《公平劳动标准法》，14岁和15岁学生在学校上学期间打工的最晚时间不得超过晚上7时。为此，俄亥俄州议会还准备要求美国国会修改联邦法律相关条款。

1月6日，美国纽约一家餐厅的工作人员为顾客备餐。新华社发（朱子于摄）

除了上述审议中的法案，根据美国经济政策研究所上月发布的一份报告，过去两年来，美国至少有10个州的州议员就放松童工相关法律限制提出过法案，其中部分法案获通过后成为法律。

阿肯色州州长萨拉·赫卡比·桑德斯3月将一份法案签署成法，取消对雇主核实童工年龄和家长是否同意其打工等情况的要求。类似放宽限制的法律在新泽西州、新罕布什尔州和艾奥瓦州等地也已出台。

在艾奥瓦州，州长金·雷诺兹去年签署法案，允许16岁和17岁青少年在不受成人监管的情况下在托育机构工作。州议会本月通过法案，允许这一年龄段的青少年在餐厅担任上酒服务员。州议会还打算放宽未成年人打工的时长限制。

1月6日，美国纽约一家美发沙龙的工作人员为顾客服务。新华社发（朱子于摄）

一家致力于消除童工现象的机构负责人里德·梅基说，美国多州放宽童工相关法律限制可能导致青少年受雇从事危险工作，带来“灾难性后果”，“不能为平衡人们认为的劳工短缺而压榨未成年打工者”。

美国的童工问题由来已久。早在100多年前，美国矿井、烟草农场、纺织工厂就开始雇佣压榨童工。时至今日，美国仍是联合国193个会员国中唯一没有批准《儿童权利公约》的国家，童工问题不仅没有解决，反而愈演愈烈。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

美国劳工部2月说，美国最大食品安全卫生服务供应商之一“包装卫生服务公司”（PSSI）非法雇佣上百名童工从事危险工作，被处以150万美元罚款。劳工部调查发现，这些童工受雇在8个州的13处肉类加工厂通宵上班，工作时使用危险化学品清洁背锯、胸骨锯、劈头机等肉类加工设备，至少3人曾受伤。

劳工部2月公布的数据显示，2018年以来，美国违反童工相关法律的情况增加近70%。劳工统计局数据显示，2021年美国共有24名儿童死于工伤。（郜婕）

(责编：苏缨翔、崔越)

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