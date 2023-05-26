朱新梅

《人生第一次》海报

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《山海情》海报

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《熊猫和卢塔》海报

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吉尔吉斯斯坦观众在收看吉尔吉斯斯坦当地电视台播出的中国影视节目

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吉尔吉斯斯坦观众在收看吉尔吉斯斯坦当地电视台播出的中国影视节目

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中国与中亚五国山水相连、休戚与共，是友好邻邦和全面战略伙伴。近年来，中国与中亚在广播电视和网络视听领域的交流合作不断拓展，建立了双多边交流合作机制，签署了系列合作协议，开展了系列务实合作，取得了实实在在的成效，成为中国—中亚合作的重要组成部分，为促进中国与中亚五国的人文交流发挥了积极作用。5月18日至19日举行的中国—中亚峰会将“组织中国和中亚影视节目展映”纳入《中国—中亚峰会成果清单》，国家广电总局启动中国—中亚五国视听共享播映活动，推动中国—中亚视听交流合作走深走实。

精选译制优秀节目

国家广电总局积极落实共建“一带一路”倡议，2013年开始实施“丝绸之路影视桥”工程，10年来，精选了一批中国优秀视听节目，译制成俄语、哈萨克语等40多种语言。据不完全统计，中亚国家已经播出《山海情》《美好生活》《在一起》《毛泽东》《功勋·袁隆平的梦》《熊猫和卢塔》《创新中国》等70余部中国优秀视听作品。

此次，中国—中亚五国视听共享播映活动共选择了10余部视听作品在中亚国家播出，涵盖电视剧、纪录片、动画片3种类型，以现实题材为主，着重向中亚国家人民展示当代中国社会发展与人民的现实生活。

电视剧一向深受观众欢迎，也是对中亚传播的重要节目类型。此次播映的电视剧为《山海情》《三十而已》《最美的青春》3部现实题材电视剧。它们以生动的视听语言讲述中国式现代化的故事，向中亚国家人民展示当代中国风貌及推动中国发展的中国价值、中国精神和中国方案。其中，《山海情》已先后译制为17种语言，在50多个国家和地区播出，该剧哈萨克语版已在哈萨克斯坦播出。《最美的青春》2021年11月在乌兹别克斯坦广播公司影院频道、官网和手机APP同步播出，日均综合收视率达0.366%，网播量超过1.9万，稳居频道收视率排行前三位。该剧还曾译制为葡萄牙语，在巴西播出。《三十而已》展现了当代中国女性独立自主、奋发向上的精神面貌，受到中国和外国观众的高度评价，已发行到世界上100多个国家和地区，日本、韩国、土耳其、印度尼西亚、泰国均引进了该剧翻拍权，正在制作本土化剧集。

此次播映的《美丽乡村》《锦绣纪》《人生第一次》《紫禁城》4部纪录片从多个维度打开中亚观众了解中国的窗口。《紫禁城》《锦绣纪》为历史和人文题材，是传播中国历史文化的代表性作品，《美丽乡村》《人生第一次》为现实题材，是展示当代中国现状的代表性作品。其中，《锦绣纪》以中国连接世界的丝绸为切入点，揭开织造中国丝绸的秘密，讲述中国与丝绸之路沿线国家的交流史，很适合在中亚国家播出。4部纪录片视角独特、故事真实、画面精美、制作精良，具有丰富的历史底蕴和文化内涵，对观众有很强的吸引力。

中国动画片寓教于乐，题材类型丰富，制作精良，已在中亚国家播出多部，受到中亚儿童观众的欢迎。此次播映的动画片既有教育题材的《23号牛乃唐》，又有中外合拍动画片“熊猫+”系列的《熊猫和卢塔》，还有中国彩色水墨风格动画片《小鸡彩虹》。今年2-4月，吉尔吉斯语版《23号牛乃唐》在吉尔吉斯斯坦国家广播电视集团ELTR旗下电视台播出。该台译制人员表示，该片具有广泛的教育意义，他们很需要这种现代风格的动画片。该片翻译和配音质量较高，受到观众好评。

此次播映活动覆盖中亚五国9家电视台和新媒体平台。其中，乌兹别克斯坦广播公司以乌兹别克语播出纪录片《美丽乡村》《锦绣纪》。吉尔吉斯斯坦国家广播公司KTPK以俄语播出纪录片《美丽乡村》和《人生第一次》，吉尔吉斯斯坦莫拉斯电信DTV以俄语播出电视剧《大江大河2》。哈萨克斯坦阿拉木图电视台电视及新媒体端播出哈萨克语版电视剧《山海情》，并重播哈萨克语版电视剧《三十而已》；哈萨克斯坦One31频道早间时段重播哈萨克语版动画片《熊猫和卢塔》等。

持续深耕重点市场

自2013年共建“丝绸之路经济带”倡议提出，10年来，哈萨克斯坦成为中国对中亚传播的重点国家，也成为中国视听节目在中亚最成熟的市场。

2017年，湖南卫视《我是歌手》节目邀请哈萨克斯坦歌手迪玛希参加，迪玛希在中国迅速走红，广为人知。哈萨克斯坦国家电视台迅速引进《我是歌手》节目，每周与湖南卫视同步播出，迪玛希成为哈萨克斯坦的“民族英雄”和“中哈友谊的使者”。

中国电视剧深受哈萨克斯坦观众欢迎。近年来，《放弃我，抓紧我》《温州一家人》《伪装者》《恋爱先生》《美好生活》《鸡毛飞上天》《都挺好》《在一起》等电视剧在哈萨克斯坦主流媒体播出，取得良好的播出效果。尤其值得注意的是，中国都市爱情剧在哈萨克斯坦广受欢迎，收视排名超过同时期播出的韩剧、土耳其剧和俄剧。2018年6月，哈萨克语版《放弃我，抓紧我》在哈萨克斯坦One31频道播出时，收视排名在7部国外引进剧中位列第3。今年2月6日，哈萨克语版《三十而已》在哈萨克斯坦阿拉木图电视台晚间时段播出，白天重播，受到哈萨克斯坦观众的喜爱。有观众提出希望播出时段提前、白天重播和在新媒体端重播的请求。还有观众表示，该剧刷新了他们对中国的认知，希望当地电视台经常引进中国影视节目，最好多引进一些展现中国当代社会发展概貌的剧集。

中国纪录片也受到哈萨克斯坦观众欢迎。《舌尖上的中国》《舌尖上的中国3》《超级工程3》《点击新疆》等纪录片都曾在哈萨克斯坦播出。2020年，中央广播电视总台制作的反映中国抗击新冠疫情的纪录片《武汉24小时》在哈萨克斯坦国家电视台黄金时段播出，向哈萨克斯坦观众呈现了中国人民抗击疫情的故事，观众们深受感动。

中国各类题材的动画片在哈萨克斯坦播出后，受到哈萨克斯坦儿童的欢迎和喜爱。哈萨克语版动画片《冰雪冬奥村》2021年6月在哈萨克斯坦阿拉木图电视台播出，收视率高达8.9%。今年1月17日，哈萨克语版动画片《熊猫和卢塔》在哈萨克斯坦One31频道首播，收视率最高达2.22%。今年2月，哈萨克语版动画片《愚公移山》在哈萨克斯坦阿拉木图电视台播出。3月，哈萨克语版动画片《巨兵长城传》在哈萨克斯坦One31频道首播。近期，中国尚斯国际出版传媒集团与哈萨克斯坦阿拉木图电视台和OZINSE国家在线视频平台达成协议，将播出《小济公》等4部中国动画片。

中国同中亚国家关系有深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础。在新时代，中国和中亚关系焕发出勃勃生机和旺盛活力。中国—中亚峰会的召开，为中国与中亚的视听交流合作注入了强大动能，将推动中国与中亚视听交流合作高质量发展，为中国与中亚人民相亲相知作出贡献。

（作者系国家广播电视总局发展研究中心国际传播研究所所长）

(责编：苏缨翔、崔越)