人民网开罗5月26日电 （记者黄培昭）当地时间5月25日晚，由中国文化和旅游部、中国驻埃及大使馆和阿拉伯国家联盟秘书处共同主办的“茶和天下·雅集”活动在埃及开罗成功举办。中国驻埃及大使廖力强、埃及前总理沙拉夫、阿拉伯国家联盟助理秘书长哈利勒、中国驻埃及大使馆张涛公使、杨荣浩公参等嘉宾出席活动，200余名中埃各界友人欢聚一堂，共同体验古典与现代融为一体、传统与时尚交相辉映的中国茶文化。

廖力强在致辞中表示，茶是中华民族的精神标识，也是连接中国与世界的纽带与桥梁。2022年，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，成为了全人类的共同财富，进一步推动人类文明的交流互鉴。

郑州市文化广电和旅游局副局长李明伟在致辞中表示，郑州十省通衢、风光旖旎、文化底蕴丰厚，是中华民族和华夏文明的发祥地。作为一座富有古典时尚、青春活力的现代之城，郑州正张开双臂欢迎埃及游客的到来。

翻杯、洗杯、赏茶、投茶、洗茶、摇香、冲泡、奉茶……活动中，来自郑州的茶艺师们分别展示了盖碗红茶、紫砂壶大红袍茶和中国绿茶等茶艺表演，用一招一式把到场嘉宾代入到人、茶、水、器、境、艺六美合一的美妙境界。

当歌声响起，憨态可掬的“雪王”走下舞台，为现场嘉宾奉上一杯杯现代中式茶饮。浓郁的茶香配上鲜甜的牛奶令人连连称赞，现场嘉宾纷纷表示，风靡世界的中式茶饮以活泼年轻的方式展现着中国茶文化蓬勃旺盛的生命力和与时俱进的创造力。

活动现场的中华茶文化图片展同样吸引了大量嘉宾驻足观看。展览通过茶史寻踪、茶品荟萃、茶具赏珍、茶俗话聊、华茶远播等五个部分，从历史到品类，从器具到风俗，从民族到世界，全面介绍了中国茶文化，传递了“人与自然和谐共生”的中华文化精神内涵。

此外，活动围绕传统茶艺和新式茶饮，现场展示了独具魅力的少林功夫、舞步翩跹的国风舞蹈、清新雅致的精美茶具以及健康美味的新式茶点，融合听琴、品茗、闻香、赏花、观展等沉浸式互动体验，让在场嘉宾感受到独具东方特色的中国传统与现代茶文化。

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