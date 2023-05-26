本报记者 贾平凡文/图

华文媒体代表在兴隆咖啡·正大产业园观摩咖啡制作。

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烈日炎炎，椰风阵阵，5月的海南已是盛夏景象。近日，由中国侨联主办、海南省侨联承办的“追梦中华·聚焦自贸港”2023海外华文媒体海南采访行在琼举行。为期7天的行程中，来自加拿大、澳大利亚、俄罗斯、马来西亚、美国等14个国家和地区的15家海外华文媒体代表相继走进海口、澄迈、文昌、定安、万宁、陵水、保亭、三亚等地采访。

走进海南省史志馆、母瑞山革命根据地纪念园，追忆琼崖红色文化；参观文昌重兴斑兰农庄、兴隆热带花园、陵水疍家渔排海上民宿、保亭槟榔谷和神玉岛，领略海南自然风光；考察海南生态软件园、海南春光食品有限公司、万宁兴隆咖啡谷、文昌航天科普中心、三亚水稻国家公园南繁水稻科研基地、三亚海棠湾国际免税城，触摸自贸港建设的强劲脉搏……华文媒体采访团边走边拍边写，向世界呈现一个日新月异的海南自贸港。

拥一岛椰风——

激发海南创新发展动能

5月15日，走进位于澄迈县的海南生态软件园，采访团一行便被大厅正中央的巨大沙盘吸引。沙盘展示的正是海南生态软件园的整体布局和建设情况。沙盘左上方的大屏幕上，“献礼新海南 贡献自贸港——探索10000亿数字经济产业之路”两行大字十分醒目。

近年来，海南生态软件园以“一区三业”为产业格局，创建了海南自贸港区块链试验区，重点发展数字文体、数字健康和数字金融等产业，先后被认定为“国家级科技企业孵化器”“国家新型工业化产业示范基地”。看着如今布局合理、设施先进、产业集聚的园区，谁能想到15年前这里竟是当地农民放牛的一片荒地？当15年前的原貌照片被投放在大屏幕时，华文媒体团一行发出一阵赞叹声。

“从筚路蓝缕到飞速发展，海南生态软件园成长很快，实现高质量发展的意志力和行动力令人惊叹。”瑞典《北欧华人报》副社长郑伟说。加拿大中华新闻社社长常建国表示：“海南生态软件园持续优化营商环境，不仅有力推动海南信息产业发展以及海南国际旅游岛建设，而且对促进当地经济发展、调整产业结构具有重要意义。”

在海南，令人惊叹的地方不止这一处。海南省史志馆、文昌航天科普中心、三亚水稻国家公园南繁水稻科研基地、三亚海棠湾国际免税城……从深海到九天，从国内到国际，从生产到消费，从一粒米到一枚火箭，海南自贸港创新发展的跨度、深度和高度令人刮目相看。

“看到海南在航天、深海及其他高端科技领域取得的成就，我深感自豪。在三亚海棠湾国际免税城，看到各大门店人流如织，我对自贸港未来的经济活力充满信心。”亚太通讯社副社长陈红玲认为，海南自贸港拥有独特的政策优势和先进的经济模式，发展稳定、扎实而且可持续，将为中国经济发展做出更大贡献。

近年来，乘着自贸港建设的东风，不少老字号焕发新活力。在文昌市龙楼镇的海南春光食品有限公司，一条长达144米的观光生产线引人驻足：宽敞明亮的生产车间中，全自动生产线有序运行，零星几位“全副武装”加工员各司其职，飘着椰香的椰味美食新鲜出炉……透过干净的玻璃窗，采访团一行清晰见证了一枚枚椰子变成椰汁饮料、椰子糖、椰子饼的生产过程。“这样的生产过程真让人放心”“现代化水平真高”，华文媒体人赞不绝口。

承一脉侨韵——

盘活侨乡特色文旅资源

海南是侨务大省。深入侨乡采访，不少从海外归来的华文媒体人备感亲切。

到万宁采访，兴隆咖啡谷是个绕不开的地方。5月17日上午，采访团一行走进刚于2022年完成改造升级、正式投产使用的兴隆咖啡·正大产业园。该园前身是新中国第一家咖啡厂——成立于1952年的“兴隆华侨农场咖啡厂”。

现在，兴隆咖啡谷是一个以咖啡为主题、集“农、旅、文”于一体的综合性农业发展企业。印尼《国际日报》新媒体社长章维佳表示，兴隆咖啡谷不仅保持了原生态的环境，还逐步发展出一条较成熟的咖啡种植、加工、销售产业链，难能可贵。

当天下午，采访团一行不仅实地探访多达1100余亩的咖啡种植基地，还参观了咖啡谷“兴隆华侨集体农庄”归侨文化展览。一幅幅珍贵图片，一件件历史实物，讲述着兴隆华侨农场半个多世纪的历史。大家被归侨赤诚浓烈的爱国情怀和吃苦耐劳的创业精神深深打动。

此次采访行中，重兴斑兰农庄的故事，也给很多华文媒体人留下深刻印象。

1949年，听闻新中国成立的消息，在新加坡打拼11年的莫有虎，回到了家乡文魁村。他带回斑兰、槟榔、橡胶等经济作物种苗。2019年，在外闯荡25年的“游子”林明天回到家乡，投资100多万元创办了斑兰农庄，带动村民发展斑兰产业。如今，斑兰农庄已初具规模，曾经闲置的槟榔林“林下土地”变成“绿色海洋”，有力带动了当地乡村旅游和产业振兴。

海南文旅资源丰富，是旅游度假胜地。此次采访行，不少常年走南闯北的华文媒体人有了新发现。其中，陵水县疍家渔排海上民宿和保亭县槟榔谷、神玉岛给采访团一行带来的惊喜最大。

乘坐传统渔船在疍家鱼排间穿梭，探看窗明几净的民宿房间，体验海钓、“收地笼”等疍家人特有的生活方式，在疍家“阿妹”的解说下揭开疍家文化的神秘面纱……这一切对采访团绝大多数人而言，都是“人生第一次”的新鲜体验。华人头条（北京）公司总经理陶泓汐表示，在自贸港发展的大背景下，疍家人的生活也发生了日新月异的变化。

“海南省6个5A级景区，居然有2个在保亭县。”常建国对这一新发现感到惊讶，保亭县文旅融合的最大亮点是注重挖掘和利用当地特色文化元素。就槟榔谷黎苗文化旅游区而言，这里不仅是一个旅游景区，更是一个黎苗文化博物馆。

一到保亭槟榔谷，俄罗斯中国电视台联合创始人刘佩鑫就发现了不少俄文标识：“海南对俄罗斯游客的友好和重视，由此可见一斑。”

“在保亭县的天然氧吧——神玉岛，泛舟碧波荡漾的湖面，感受傍晚时刻凉爽的微风，连续奔波几天的疲劳一扫而空。”《中美邮报》编辑部主任刘启明表示，神玉岛拥有得天独厚的地理区位和自然环境，正在打造的康养项目值得期待。

助一臂之力——

为自贸港建设“鼓”和“呼”

“斑兰农庄飘出‘幸福香’”“‘海上浮城’——疍家渔排兴起新业态”“探索北纬18°‘天然氧吧的奥秘’”“走进文昌航天科普中心 感受神秘的‘太空世界’”“育好一粒种，南繁硅谷让梦想照进现实”……在海南采访行中，华文媒体推出全媒体报道，在纸媒重要版面及新媒体平台开辟专刊、专栏、专题，每天推出鲜活的现场报道。

“海南旅游经济复苏如何助推自贸港建设？”这是郑伟在此次海南采访行中一路思考的问题。结合所见所闻，他把所思所想融进自己的报道里：“作为一个东北人，我最先从一篇《记者随笔：海南烧烤东北情》入手，关注海南‘夜经济’升温的风向标——烧烤业的发展现状；陵水将废弃养殖鱼排升级改造成海上民宿，这是为发展特色旅游经济下的一招‘妙棋’；保亭文旅部门负责人‘出圈’带‘流量’，让保亭在网上火了一把，做法着实聪明。”郑伟说。

此次海南采访行，刘佩鑫利用俄罗斯中国电视台的双语报道平台，介绍海南自贸港发展情况：“一方面让更多俄罗斯人了解自贸港建设的最新成就和海南人民的热情好客；另一方面也为在俄华侨华人了解海南的营商环境和投资机会提供参考。”

“华侨华人是海南自贸港建设的重要力量。文昌重兴斑兰农庄、万宁的兴隆咖啡等项目是侨胞回归创业的成功案例。”陈红玲表示，海南自贸港将吸引更多华侨华人前来投资兴业，“我希望通过自己的报道，为华侨华人到海南发展提供有价值的信息。”

“华文媒体要充分发挥自身联通中外的优势，为自贸港建设创造良好的国际舆论氛围，吸引更多跨国公司和海外侨胞到海南投资，推动自贸港实现高质量发展。”刘启明说。

“海外华媒要尽己所能为自贸港建设‘鼓’和‘呼’，既要宣介自贸港建设的非凡成就，也要为自贸港建设中面临的挑战建言献策。”常建国说。

(责编：苏缨翔、崔越)