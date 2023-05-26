本报记者 李 婕

今年以来，山东青岛造船厂来自国外的集装箱船、散货船等订单饱满，生产订单已排至2025年。图为近日在青岛造船厂拍摄的一艘即将交付的船舶。

梁孝鹏摄（新华社发）

5月24日，以“坚定信心合作共赢，共建开放型世界经济”为主题的2023年全球贸易投资促进峰会在北京举行。来自30多个国家和地区的贸促机构和商协会代表、驻华使节、有关国际组织和经济机构代表、中外企业代表参会。参会嘉宾纷纷表示，共建开放型世界经济是人心所向，开放的全球贸易使各国受益。

经济“脱钩”带来额外负担

根据世界贸易组织（WTO）估计，2022年国际贸易总量仅增长2.7%，明显低于2021年增速，预计2023年将进一步放缓，预估增速为1.7%。

新开发银行行长罗塞芙说，二战后，贸易、金融和信息流动的国际化推动了全球化进程。2008年以来，这一进程已经陷入危机。在地缘政治冲突、新冠疫情等影响下，全球不确定和不稳定性更加突出。

“一些国家奉行单边主义和保护主义，试图通过所谓的脱钩政策‘遏制’中国，这种做法是当前全球化格局面临的主要威胁。单方面提高关税和通过《芯片和科学法案》等阻断中国半导体产业链的做法，只会扰乱全球价值链，进一步加剧全球化分裂。”罗塞芙说。

“我们不应忘记，开放的全球贸易使各国受益，数亿人摆脱了贫困。”世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布认为，迈向全球经济脱钩的任何一步都将给全球经济发展带来额外负担。与全球贸易投资流的脱钩，将进一步拉高世界经济当前的“发热曲线”，表现为高通胀、高债务和低增长。

克劳斯·施瓦布说：“只有共同行动，创造共赢局面，才有可能实现新的经济复兴。我们各自利益不同，但我们更需要全球合作，化危为机，实现互利共赢。”

开放合作孕育巨大机遇

应对气候变化、经历技术革新，全球变局之下，地球村民如何共享发展红利？

“过去五十年，中国充分展示了一个国家的经济增长如何促进共同富裕。”力拓集团董事长鲍达民说，中国的开放不仅释放了一个巨大的市场，还释放了14亿多人的激情、才智和潜力。如果将这一开放进程扩大到“全球南方国家”，覆盖全球80%以上人口，这对西方世界不是损失，而是巨大机遇。

绿色能源领域是各国面向未来展开合作的典型代表。“能源转型将催生出综合能源服务、能源大数据等新业务、新业态、新模式，有力推动能源基础设施互联互通，带动产业链上下游协同发展。预计2021—2050年全球能源领域投资达131万亿美元，为重振贸易投资创造出广阔市场空间。”国家电网有限公司董事长辛保安说。

一些多边平台在开放合作进程中发挥重要作用。亚洲基础设施投资银行行长金立群介绍，2022年，亚投行提供了创纪录的24亿美元气候融资，占总融资的56%。2021年，主要的多边开发银行作为整体系统贡献了820亿美元的气候融资，其中60%以上流向了低收入和中等收入经济体。

“随着不确定性时代的到来，多边体系的表现将决定人类是否实现繁荣。”金立群说，漫长的人类文明进步清楚地表明，我们必须转向持续的全球经济一体化和多边合作。

越是互联融通，越能共同繁荣

“中国贡献的一个关键方面，在于其持续推动建设开放型世界经济”——峰会现场，不少嘉宾高度肯定中国在开放方面的务实行动。

“近几十年来，中国已成为拉丁美洲贸易和投资领域的重要参与者，中国对该地区原材料和农产品的需求日益增长，大大促进了拉丁美洲的出口，创造了重要的收入和经济机会。”玻利维亚总统阿尔塞在视频致辞中说，本次峰会有助于促进不同国家增进了解，探索新的投资和发展机会，推动建设一个更加包容的全球市场。

“健康平衡的美中经贸关系符合双方利益。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦说。据介绍，2022年，美中双边货物和服务贸易额创下新纪录，美对华货物出口达到1500多亿美元的历史新高，比过去十年增长超20%，两国企业和消费者均从中获益。据美方统计，2022年美对华货物出口为美带来100万个就业机会。

克雷格·艾伦说，美国企业十分清晰地接收到信号：中国将持续优化营商环境，吸引外国投资。历史表明，越是互联融通，共同繁荣的可能性就越大，期待未来继续与中国贸促会合作，通过建设性对话和接触，促进美中经贸关系健康发展。

本次峰会上，中国贸促会同与会工商界代表达成一系列共识，形成《2023年全球贸易投资促进峰会北京倡议》。中国贸促会会长任鸿斌说，中国贸促会将搭建更多平台、提供更优服务，更好助力各国工商界抢抓市场机遇、投资机遇、增长机遇，为推动建设开放型世界经济作出新的更大贡献。

(责编：苏缨翔、崔越)