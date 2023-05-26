新华社莫斯科/基辅5月25日电 俄罗斯与乌克兰接壤的别尔哥罗德州连日来安全形势紧张。22日、23日该州连续遭遇武装人员潜入袭击和大量无人机袭击。对此，俄罗斯指认乌方“入侵”，但乌方否认与己有关，称是“俄罗斯反政府武装团体”所为。

俄边境州近日不太平

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日通报说，俄军已击溃22日潜入别尔哥罗德州的乌克兰武装人员，打死70余人，摧毁4辆装甲车和5辆卡车，俄军动用空中力量、火炮和地面部队将袭击者赶回乌克兰境内。别尔哥罗德州州长格拉德科夫23日说，乌方过去一天袭击该州约20个居民点，导致1人死亡、13人受伤。

随后的24日，格拉德科夫说，刚刚过去的夜晚依然“不平静”，当地遭遇“大量无人机袭击，但大部分被防空系统拦下”。袭击导致当地部分居民住宅、行政大楼、车辆、天然气管道受损，但未造成人员伤亡。

俄国防部长绍伊古24日说，如果乌克兰武装人员再有越境袭击行为，俄方将迅速予以“极其强烈”的回应。

2022年4月1日，俄罗斯媒体援引俄地方官员的话报道说，两架乌克兰军用直升机空袭了俄罗斯别尔哥罗德市的一处石油设施，并引发火灾。新华社/塔斯社

别尔哥罗德州距乌克兰东部哈尔科夫市约80公里，设有俄军重要军火库，储藏大量燃料和弹药，在俄罗斯总统普京命令加强防御的军事重地中，别尔哥罗德州位列其中。乌克兰危机去年2月升级以来，别尔哥罗德州等边境州尽管远离冲突前线，仍不时遭遇零星越境炮火波及。

上演“罗生门”？

俄罗斯国防部指认，一个从事“破坏与侦察行动的乌克兰民族主义团体”制造了袭击，促发俄方的“反恐行动”。俄总统新闻秘书佩斯科夫23日表示，“乌克兰‘破坏分子’的入侵令克里姆林宫深感担忧”。

但面对乌方入侵俄边境州的说法，乌克兰方面连忙撇清，称袭击别尔哥罗德州是“俄罗斯反政府武装团体”所为。

乌克兰国防部情报总局发言人安德烈·尤索夫说，武装人员在别尔哥罗德州的军事行动旨在建立“保护乌克兰平民的安全区”，保护乌克兰民众免遭袭击，与乌方无关，“只有俄罗斯人参加了当天的行动”。

据乌克兰媒体报道称，以乌克兰为活动基地、参加乌军对俄作战的两个准军事团体在社交媒体上“认领”了这波袭击。

视频截图

对乌方的说法，俄安全会议副主席梅德韦杰夫回应说，在别尔哥罗德州进行破坏活动的武装人员是“暴徒”，乌克兰有关袭击与其无关的声明是“谎言”。

俄政治评论员阿尔克斯尼斯指出，袭击发生在顿涅茨克重镇阿尔乔莫夫斯克（乌克兰称巴赫穆特）“易手”之后，但袭击丝毫不具任何军事意义，潜入者的下场早已注定，其真正目的是为乌方带来舆论上的好处，在俄境内散布恐慌，抵消重镇失守的政治影响。

一些西方专家认为，尽管乌克兰否认参与袭击别尔哥罗德州，但几乎可以确定，袭击是在配合乌武装部队即将发起的反攻。乌克兰军事专家亚历山大·科瓦连科说，袭击证明在俄乌边境存在大量“漏洞”。英国皇家三军研究所分析师尼尔·麦尔文则说，袭击会对俄造成心理打击，会迫使俄方从前线调动部队。

美国加码拱火递刀

俄红星电视台公布的视频显示，俄军在别尔哥罗德州摧毁的装备中有美国悍马车。俄国家杜马安全委员会成员什哈戈舍夫说，“乌克兰在别尔哥罗德州的破坏行动在美国的筹划和支持下进行，美国总是采用破坏和恐怖行动制造各种外部军事冲突”。

作为乌克兰最大的武器供应方，美国试图淡化美制武器被用于袭击别尔哥罗德州的相关报道。美国国务院发言人马修·米勒说，他对这些报道的真实性持怀疑态度，美方“不鼓励也不促成”对俄罗斯本土的袭击。

话虽如此，美国却在加码拱火递刀。美国总统拜登日前表态支持盟国向乌提供美制F-16战机、对乌飞行员进行培训。俄外交部发言人扎哈罗娃警告说，西方国家如向乌克兰提供F-16战机，意味着“欧洲大陆冲突升级和局势动荡进入新阶段”。

2017年7月22日，在美国弗吉尼亚州诺福克海军基地，“福特”号航母的士兵参加服役仪式。新华社记者殷博古摄

此外，美国“杰拉尔德·R·福特”级航空母舰首舰“福特”号24日抵达挪威首都奥斯陆港口，预备逗留数日后前往北极。俄罗斯卫星通讯社报道指出，这是65年来首度有美国航母造访挪威。俄罗斯驻挪威大使馆发表声明说，北极地区没有任何事务需要“军事方案”或“外来干预”解决。挪威是俄罗斯邻国，也是北约成员国。去年2月乌克兰危机升级后，挪威与美国军事合作明显增多。（记者：华迪、刘恺、李东旭、陈丹、安晓萌；视频：孟菁、周天翮、王玉珏；编辑：王丰丰、刘健、杜逾舸、陈玉芬）

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