人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛举行

2023年05月26日08:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国驻迪拜总领事李旭航在首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛上致辞。人民网记者 张志文摄
中国驻迪拜总领事李旭航在首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛上致辞。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜5月25日电 （记者张志文）5月25日，首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛在阿联酋迪拜举行。中国驻迪拜总领事李旭航、中国和平统一促进会副秘书长宋为等出席活动。

李旭航在致辞中表示，中东地区华侨华人超过50万，其中阿联酋迪拜中国侨民超30万。谋求祖国完全统一，实现中华民族伟大复兴，是海内外全体中华儿女的历史责任，是无上光荣的历史使命。祖国统一的车轮滚滚向前，任何人任何势力都无法阻挡。包括旅阿华侨华人在内的全体中华儿女团结奋斗，祖国统一大业一定能够早日实现。

与会代表一致认为，实现祖国完全统一，是大势所趋、大义所在、民心所向。海外华侨华人将不断努力，为实现中华民族伟大复兴贡献爱国侨胞力量。

论坛后还举行了阿联酋中国和平统一促进会第二届理事会就职庆典，陈志祥连任第二届阿联酋中国和平统一促进会会长。

5月25日，首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛在迪拜举行。人民网记者 张志文摄
5月25日，首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛在迪拜举行。人民网记者 张志文摄
(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部