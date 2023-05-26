中国驻迪拜总领事李旭航在首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛上致辞。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜5月25日电 （记者张志文）5月25日，首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛在阿联酋迪拜举行。中国驻迪拜总领事李旭航、中国和平统一促进会副秘书长宋为等出席活动。

李旭航在致辞中表示，中东地区华侨华人超过50万，其中阿联酋迪拜中国侨民超30万。谋求祖国完全统一，实现中华民族伟大复兴，是海内外全体中华儿女的历史责任，是无上光荣的历史使命。祖国统一的车轮滚滚向前，任何人任何势力都无法阻挡。包括旅阿华侨华人在内的全体中华儿女团结奋斗，祖国统一大业一定能够早日实现。

与会代表一致认为，实现祖国完全统一，是大势所趋、大义所在、民心所向。海外华侨华人将不断努力，为实现中华民族伟大复兴贡献爱国侨胞力量。

论坛后还举行了阿联酋中国和平统一促进会第二届理事会就职庆典，陈志祥连任第二届阿联酋中国和平统一促进会会长。

5月25日，首届中东华侨华人促进中国和平统一论坛在迪拜举行。人民网记者 张志文摄

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