人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

韩国自研运载火箭载星发射成功

2023年05月26日08:41 | 来源：新华网
小字号

5月25日，在韩国全罗南道高兴郡的罗老宇航中心，韩国自研运载火箭“世界”号发射升空。新华社/纽西斯通讯社

新华社首尔5月25日电（记者陆睿 孙一然）韩国政府25日宣布，该国自主研制的运载火箭“世界”号第三次发射取得成功，火箭搭载的新一代小型卫星2号进入预定轨道。

5月25日，在韩国全罗南道高兴郡的罗老宇航中心，韩国自研运载火箭“世界”号发射升空。新华社/纽西斯通讯社

据韩国科学技术信息通信部和韩国航空宇宙研究院发布的消息，当地时间25日18时24分（北京时间25日17时24分），火箭在韩国全罗南道高兴郡的罗老宇航中心发射升空。火箭搭载的8颗卫星中，新一代小型卫星2号和6颗立方体卫星已确认与火箭成功分离，韩国南极世宗科学基地已接收到新一代小型卫星2号发出的信号。另有一颗卫星尚未确认是否成功分离。

5月25日，一名儿童在韩国全罗南道高兴郡观看韩国自研运载火箭“世界”号发射升空。新华社/纽西斯通讯社

据韩国航空宇宙研究院相关部门介绍，由于此次发射的关键就是“世界”号成功将新一代小型卫星2号送入预定轨道，因此可以说发射取得了成功。

“世界”号是三级运载火箭，总重200吨，可将1.5吨级卫星送至距离地面600至800公里的轨道。“世界”号2021年10月21日第一次发射，但因第三级发动机燃料提前耗尽，未能将火箭搭载的模型卫星送入预定轨道；2022年6月21日该型火箭第二次发射成功，并将火箭搭载的性能验证卫星送入预定轨道。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部