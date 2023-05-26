5月25日，在韩国全罗南道高兴郡的罗老宇航中心，韩国自研运载火箭“世界”号发射升空。新华社/纽西斯通讯社

新华社首尔5月25日电（记者陆睿 孙一然）韩国政府25日宣布，该国自主研制的运载火箭“世界”号第三次发射取得成功，火箭搭载的新一代小型卫星2号进入预定轨道。

5月25日，在韩国全罗南道高兴郡的罗老宇航中心，韩国自研运载火箭“世界”号发射升空。新华社/纽西斯通讯社

据韩国科学技术信息通信部和韩国航空宇宙研究院发布的消息，当地时间25日18时24分（北京时间25日17时24分），火箭在韩国全罗南道高兴郡的罗老宇航中心发射升空。火箭搭载的8颗卫星中，新一代小型卫星2号和6颗立方体卫星已确认与火箭成功分离，韩国南极世宗科学基地已接收到新一代小型卫星2号发出的信号。另有一颗卫星尚未确认是否成功分离。

5月25日，一名儿童在韩国全罗南道高兴郡观看韩国自研运载火箭“世界”号发射升空。新华社/纽西斯通讯社

据韩国航空宇宙研究院相关部门介绍，由于此次发射的关键就是“世界”号成功将新一代小型卫星2号送入预定轨道，因此可以说发射取得了成功。

“世界”号是三级运载火箭，总重200吨，可将1.5吨级卫星送至距离地面600至800公里的轨道。“世界”号2021年10月21日第一次发射，但因第三级发动机燃料提前耗尽，未能将火箭搭载的模型卫星送入预定轨道；2022年6月21日该型火箭第二次发射成功，并将火箭搭载的性能验证卫星送入预定轨道。

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