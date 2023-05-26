新华社莫斯科5月25日电（记者华迪）亚美尼亚总理帕什尼扬25日在俄罗斯首都莫斯科表示，亚美尼亚和阿塞拜疆已就相互承认领土完整达成一致。

据俄罗斯媒体报道，帕什尼扬当天在出席最高欧亚经济委员会扩大会议时表示，亚美尼亚和阿塞拜疆已经同意相互承认彼此的领土完整，在此基础上，“可以说我们在协调两国关系方面进展良好”。帕什尼扬还提及“在国际机制框架内”确保纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区居民权利和安全的问题。

阿塞拜疆总统阿利耶夫当天也表示，阿方对亚美尼亚没有领土要求。考虑到亚美尼亚正式承认纳卡地区是阿塞拜疆的一部分，阿亚之间有可能达成和平协议，“在承认彼此领土完整的基础上实现两国关系正常化具有重要的先决条件”。

帕什尼扬22日对媒体说，在生活在纳卡地区的亚美尼亚族人的安全得到保障的前提下，亚美尼亚承认包含纳卡地区在内的阿塞拜疆领土完整。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。虽然两国1994年达成全面停火协议，但一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

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