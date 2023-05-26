新华社联合国5月25日电（记者毛磊）位于美国纽约的联合国总部25日举行系列活动，缅怀在联合国维和行动中殉职的维和人员，并纪念5月29日联合国维和人员国际日以及联合国维和行动75周年。

联合国秘书长古特雷斯当天向维和人员纪念碑敬献花圈，缅怀自1948年以来在联合国维和行动中殉职的4200多名维和人员。

古特雷斯随后出席授勋仪式，为2022年在联合国维和行动中殉职的103名军事人员、警察和文职人员追授达格·哈马舍尔德勋章。中国常驻联合国代表张军参加活动，并接受古特雷斯为牺牲的中国维和军人颁发的勋章。

古特雷斯还为一名参与联合国阿卜耶伊临时安全部队的加纳籍女军官颁发2022年度性别平等倡导人奖。

古特雷斯在仪式上致辞说，今年是联合国开展维和行动75周年，纪念联合国维和人员国际日具有特别意义。维和人员是联合国维和行动的动力之源，集聚全世界维和人员的联合国维和事业作为践行多边主义的象征鼓舞人心。维和人员目前面临全球紧张局势加剧等严峻挑战，但他们锲而不舍，为了他人不惜冒生命危险。古特雷斯对所有维和牺牲人员表示哀悼，向维和人员家属等表示慰问，感谢主要维和出兵国为维和事业所作贡献。

据联合国发布的新闻公报，1948年以来，来自125个国家的200多万维和人员先后参与71项联合国维和行动。目前约有8.7万名维和人员在多个冲突地区参与12项联合国维和行动。

中国长期以来为联合国维和事业担当尽责，是安理会五常最大出兵国和第二大维和摊款国。迄今为止，中国向近30项联合国维和行动累计派出维和人员5万余人次，20余名军警人员在维和行动中献出宝贵生命。

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