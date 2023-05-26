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中国（山东）-泰国经贸合作洽谈会成功举办

2023年05月26日08:28 | 来源：人民网-国际频道
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中国（山东）-泰国经贸合作交流会会场。泰国中华总商会供图
中国（山东）-泰国经贸合作交流会会场。泰国中华总商会供图

人民网曼谷5月25日电 （记者孙广勇）5月25日，由山东省贸促会、泰国投资促进委员会、泰国中华总商会、中国贸促会驻泰国代表处共同主办的中国（山东）-泰国经贸合作交流会在泰国曼谷成功举办。中国驻泰国大使馆经济商务处王立平公使衔参赞、泰国投资促进委员会查宁副秘书长、泰国商务部国际贸易促进司彭威副司长、泰国中华总商会林楚钦主席等中泰嘉宾出席活动。

本次“山东百企走进东盟”经贸代表团由山东省内近百家企业组成，参团企业规格高、规模大。会上，来自农业食品、橡胶轮胎、机电设备、建筑材料等领域的中泰双方400余家企业参会洽谈，现场洽谈300余组，双方政府部门、贸促机构及企业间现场达成合作协议、签署合作协议10余个。

作为本次“山东百企走进东盟”经贸代表团团长、山东省贸促会林源副会长首先致辞表示，此次活动是落实两国领导人重要共识的具体举措，旨在通过深化地方经贸交流，推动企业间务实合作，为加快构建中泰命运共同体、高质量共建“一带一路”发挥作用。

中国驻泰国大使馆经济商务处王立平公使衔参赞说，山东与泰国在多个领域保持着密切合作，山东对泰贸易占中泰贸易总量的8%，双方在食品农产品、机械设备、建筑建材等行业有着较强的互补性，合作前景光明。希望山东企业继续发扬创新的精神，顺应两国经济产业转型发展需求，在保持传统领域密切合作的基础上，进一步探索在数字经济、绿色环保、医药健康等新兴领域合作，为推动两国产业高端化、智能化、绿色化发展贡献力量，为中泰经贸合作注入新活力。

泰国投资促进委员会查宁副秘书长介绍泰国营商环境、投资政策及重点合作领域。泰国商务部国际贸易促进司彭威·瑟拉恩副司长推介泰国优势产业。泰国中华总商会林楚钦主席说，泰中友谊源远流长，随着RCEP实施深化，泰国“工业4.0”和“东部经济走廊”与中国“一带一路”深度对接，未来泰中各领域合作前景广阔。

(责编：燕勐、常红)

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