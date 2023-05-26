本报记者 黄培昭

站在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴城北的恩托托山上俯瞰，一排排绿树向前延伸，宛如一片森林海洋，郁郁葱葱，蔚为壮观。数年前记者在这里采访时，恩托托山几乎是一片荒山，如今树林不仅在亚的斯亚贝巴市区很常见，而且在城市四周形成了宽阔的绿化带。这样的变化，得益于埃塞俄比亚实施的大规模生态修复工作。目前，该国已在180多万公顷的土地上开展了水土保持工作，有关地区生态环境显著改善。

近年来，气候变暖、过度农耕放牧、乱砍滥伐及人口持续增长等加剧了埃塞俄比亚的生态脆弱性。“农业非洲”组织统计的数据显示，埃塞俄比亚在过去10余年一度只有不到4%的土地种植了树木，植被覆盖率大幅萎缩。为遏制生态恶化，埃塞俄比亚政府决定通过广植树木修复还原自然生态。

2018年，埃塞俄比亚发布第一部全国森林植被恢复潜力报告，制定恢复方案，将1100万公顷土地作为重点恢复地区。2019年，埃塞俄比亚发起“绿色遗产”倡议，计划在4年内种植200亿棵树，进一步绿化环境、改良生态。发起倡议的第一周，埃塞俄比亚全国各地就栽种了超过3亿棵树。

今年4月，埃塞俄比亚农业部宣布，在第五轮“绿色遗产”倡议落实行动中，计划种植63亿棵树，其中45%的树木旨在提高森林覆盖率，55%的树木是为了满足农业实践和园艺目的。“随着‘绿色遗产’倡议的实施，会有越来越多遭到破坏的自然生态得到恢复。埃塞俄比亚的平原、山脉、河流和峡谷，都会重新焕发生机，助力减少碳排放，实现经济社会可持续发展。”该国农业部官员帕斯卡说。

埃塞俄比亚还实施大规模土地修复工作，遏制土地退化趋势，提高农业生产率。2009年，在世界银行资助下，埃塞俄比亚启动了可持续土地管理项目，计划在10年内对该国严重退化的流域进行土地修复，主要措施包括建设小型灌溉项目、为小农社区构建地表水收集系统、减少山坡牲畜过度放牧、在退化区植树造林以及恢复沟渠等。当前已对超过86万公顷的退化土地进行修复。

中国积极助力埃塞俄比亚生态修复工作。2021年3月，中国援助埃塞俄比亚河岸绿色发展项目一期工程建成并移交当地政府。项目位于亚的斯亚贝巴，集景观、建筑、市政、道路、水利、园林于一体，目标之一是帮助当地彻底解决污水问题，实现河道水资源的可持续清洁利用，改善生态环境，有效提升城市对气候变化的承受能力。在不到一年的时间里，该项目将曾经污水横流的河岸荒地打造为功能全面的大型城市综合广场。该广场已成为当地很多市民户外休闲娱乐的首选，埃塞俄比亚总理阿比多次向国内外推介这一“美丽工程”。

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)