本报记者 宋亦然

哥斯达黎加政府近日签署“禁塑令”，禁止商家销售和免费发放塑料袋，并全面禁用塑料吸管，一年后正式实施。

法案内容主要包括：要求超市等商业机构提供再生塑料或可生物降解塑料含量不小于50%的手提袋；要求一次性塑料瓶进口商、生产商和经销商必须生产或售卖含有一定比例再生树脂的塑料瓶，建立废物回收机制；禁止哥斯达黎加所有国家机构购买餐具、食品容器等一次性塑料制品。

哥斯达黎加卫生健康部门公布的数据显示，该国每天有40吨塑料垃圾未进入回收系统，对生态系统和生物多样性构成严重威胁。另据相关研究机构统计，仅在2015年，哥斯达黎加就产生近1000万公斤管理不善的塑料废物，如果不加干预，预计到2040年塑料废物将达1600万公斤，到2060年将几乎翻倍，达到近2000万公斤。

近年来，哥斯达黎加政府加大政策引导并出台相关法律法规，加强对塑料制品生产、消费、回收等环节的管控。2017年，该国针对一次性塑料问题出台了国家战略，旨在让国内主要城市逐渐淘汰一次性塑料制品。2019年，哥斯达黎加立法大会颁布法律，将塑料废弃物管理的相关内容纳入在校学生课程；同年，为支持在商业活动中使用更加环保的替代品，哥斯达黎加立法禁止聚苯乙烯容器的进口和运输，并鼓励银行系统向开发替代产品的企业提供金融支持。2021年，哥斯达黎加环境和能源部发布指令，禁止在国家自然保护区内使用一次性塑料制品，更大程度降低塑料垃圾对生态环境的影响。

哥斯达黎加政府积极推动部门合作，开展激励性活动，提升民众主动参与塑料污染治理的积极性。例如，卫生部与部分企业共同发起“生态币”计划，鼓励民众分类回收废弃物。民众可以开立个人“生态币”电子账户，将可回收物分类整理好并送至指定回收点后，即可获得虚拟货币——“生态币”。购买参与该计划企业的商品时，民众可使用“生态币”进行抵扣或获得相应折扣。目前，这一活动已得到拉美地区其他一些国家的支持，巴拿马、秘鲁、哥伦比亚、阿根廷等国也加入了该计划。

哥斯达黎加还与周边国家和国际组织加强应对塑料污染合作。针对海洋垃圾污染问题，哥斯达黎加与7个邻国共同制定行动计划，通过政府间合作采取相应行动。去年，哥斯达黎加政府与联合国开发计划署共同启动“无塑料景观计划”，力争清除20万吨未被正确处理的不可回收塑料，并将其转化为建筑材料。该计划将在哥斯达黎加4条塑料污染最严重的河流中设置回收装置，加快塑料垃圾的收集进程。

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)