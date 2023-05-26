人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本福岛居民——

“坚决反对核污染水排海，守护孩子们的未来”（第一现场）

本报记者  岳林炜
2023年05月26日06:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日本福岛县居民坚决反对日本政府和东京电力公司（以下简称“东电公司”）罔顾民意单方面推进核污染水排海计划，并敦促日本政府有关部门研究妥善的核污染水处理方式。本报记者日前前往福岛县实地探访，当地居民纷纷表达对核污染水排海计划的担忧和反对。

　　记者首先来到位于福岛县南部的磐城市，见到当地居民五十岚义隆时已是中午时分。“我们先去海边看看吧，不然无法理解福岛人守护大海的决心。”五十岚义隆带着记者登上磐城市东海岸的盐屋埼灯塔。这座已有百余年历史的灯塔面向太平洋、背靠群山，灯塔南北两侧海滩绵延、白浪拍岸（见图，本报记者岳林炜摄）。由此向北50余公里就是福岛第一核电站。“怎么可以把福岛核事故产生的核污染水排入这片大海呢？”五十岚义隆充满担忧地表示，目前福岛第一核电站核电机组的退役工作仍没有清晰的、有可操作性的时间表和路线图。

　　地震灾害和福岛核事故发生后，五十岚义隆一直投身于志愿服务工作，以各种形式帮助当地受灾民众。他说，和许多福岛县沿海居民一样，他们全家都生活在海边，祖祖辈辈享受着大海的馈赠。“如果福岛核污染水在我们这一代排放入海，受害的就是我们的子孙后代，这是极不负责任的行为。我们要坚决反对核污染水排海，守护孩子们的未来。核污染水一旦排放入海，就是向全世界、全人类转嫁核污染水风险。”

　　从磐城市东海岸出发，记者一路向北来到福岛县沿海地区最北端的新地町。小野春雄是这里的一名普通渔民，家族世代以打鱼为生，71岁的他现在仍和3个儿子一同出海捕鱼。受福岛核事故影响，当地渔民出海捕鱼的次数被限制为每月10次，当天正是他5月份第二次出海归来。在鱼市出完货的小野春雄对记者说，当天出海捕到了不少加吉鱼、比目鱼和其他海鱼，“这些鱼在市场上只能卖7万日元（1美元约合140日元）。而在福岛核事故前，这些鱼大概可以卖到20万日元的好价钱！”小野春雄说，新地町很多家庭世代以捕鱼为生，海洋就是他们的生命线。“守护海洋是渔民的使命。我们只想要一片安全的海洋，可以放心地打鱼。”

　　福岛县渔业联合会公布的数据显示，去年当地共有5500余吨的捕捞量，仅占福岛核事故前的约20%。随着核污染水排海计划日期临近，广大渔民的担忧和不满与日俱增。“渔民们坚决反对核污染水排海。核污染水排海将给尚处于恢复阶段的渔业造成毁灭性打击，我们的生活将迎来严峻的寒冬。”小野春雄说。近几年随着当地渔业逐渐恢复，小野春雄于2019年花费7000万日元添置了一艘新渔船。“新渔船承载着全家的希望，然而核污染水排海计划把这一微弱的希望之光熄灭了。”

　　“日本政府和东电公司选择最简单也是最省钱的处理方式，决定将核污染水一排了之，实在令人气愤。”小野春雄对记者说，他要把反对核污染水排海的活动坚持下去，坚决守护这片海洋。

　　（本报日本福岛电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月26日 15 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部