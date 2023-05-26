本报记者 岳林炜

日本福岛县居民坚决反对日本政府和东京电力公司（以下简称“东电公司”）罔顾民意单方面推进核污染水排海计划，并敦促日本政府有关部门研究妥善的核污染水处理方式。本报记者日前前往福岛县实地探访，当地居民纷纷表达对核污染水排海计划的担忧和反对。

记者首先来到位于福岛县南部的磐城市，见到当地居民五十岚义隆时已是中午时分。“我们先去海边看看吧，不然无法理解福岛人守护大海的决心。”五十岚义隆带着记者登上磐城市东海岸的盐屋埼灯塔。这座已有百余年历史的灯塔面向太平洋、背靠群山，灯塔南北两侧海滩绵延、白浪拍岸（见图，本报记者岳林炜摄）。由此向北50余公里就是福岛第一核电站。“怎么可以把福岛核事故产生的核污染水排入这片大海呢？”五十岚义隆充满担忧地表示，目前福岛第一核电站核电机组的退役工作仍没有清晰的、有可操作性的时间表和路线图。

地震灾害和福岛核事故发生后，五十岚义隆一直投身于志愿服务工作，以各种形式帮助当地受灾民众。他说，和许多福岛县沿海居民一样，他们全家都生活在海边，祖祖辈辈享受着大海的馈赠。“如果福岛核污染水在我们这一代排放入海，受害的就是我们的子孙后代，这是极不负责任的行为。我们要坚决反对核污染水排海，守护孩子们的未来。核污染水一旦排放入海，就是向全世界、全人类转嫁核污染水风险。”

从磐城市东海岸出发，记者一路向北来到福岛县沿海地区最北端的新地町。小野春雄是这里的一名普通渔民，家族世代以打鱼为生，71岁的他现在仍和3个儿子一同出海捕鱼。受福岛核事故影响，当地渔民出海捕鱼的次数被限制为每月10次，当天正是他5月份第二次出海归来。在鱼市出完货的小野春雄对记者说，当天出海捕到了不少加吉鱼、比目鱼和其他海鱼，“这些鱼在市场上只能卖7万日元（1美元约合140日元）。而在福岛核事故前，这些鱼大概可以卖到20万日元的好价钱！”小野春雄说，新地町很多家庭世代以捕鱼为生，海洋就是他们的生命线。“守护海洋是渔民的使命。我们只想要一片安全的海洋，可以放心地打鱼。”

福岛县渔业联合会公布的数据显示，去年当地共有5500余吨的捕捞量，仅占福岛核事故前的约20%。随着核污染水排海计划日期临近，广大渔民的担忧和不满与日俱增。“渔民们坚决反对核污染水排海。核污染水排海将给尚处于恢复阶段的渔业造成毁灭性打击，我们的生活将迎来严峻的寒冬。”小野春雄说。近几年随着当地渔业逐渐恢复，小野春雄于2019年花费7000万日元添置了一艘新渔船。“新渔船承载着全家的希望，然而核污染水排海计划把这一微弱的希望之光熄灭了。”

“日本政府和东电公司选择最简单也是最省钱的处理方式，决定将核污染水一排了之，实在令人气愤。”小野春雄对记者说，他要把反对核污染水排海的活动坚持下去，坚决守护这片海洋。

（本报日本福岛电）

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 15 版）

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