本报记者 谢佳宁 曹师韵

在日前举行的七国集团广岛峰会期间，美国政府宣布将向乌克兰提供3.75亿美元的军事援助，包括弹药和装备等，并允许其盟友向乌克兰提供F—16战斗机，美国则为乌提供飞行员培训。此前，美国政府于5月9日宣布向乌克兰提供价值12亿美元军事援助。分析人士指出，美国对乌克兰军援升级，暴露出美国隔岸拱火、从危机中渔利的图谋，引发各方对乌克兰危机继续恶化的担忧。国际社会热切呼唤和平，反对搞阵营对立，认为美方拱火浇油的做法不利于政治解决乌克兰危机。

七国集团广岛峰会期间，日本多个团体以及其他国家一些人士在广岛等地发起声势浩大的集会游行，抗议美国操纵的七国集团峰会沦为“战争峰会”。日本“8·6广岛大行动实行委员会”发表声明说，“利用广岛宣称向乌克兰提供军事援助，激化和扩大俄乌冲突，这样的峰会我们绝不容忍！”

日本山口大学名誉教授纐缬厚指出，以美国为首的七国集团破坏劝和促谈努力，一意孤行向乌克兰提供军援，使得停火止战看不到希望。美国全球政策研究所高级研究员乔治·绍穆埃利说，美国的目的就是要延长这场冲突，无论什么情况下，美国都会不断拱火。

5月22日，应邀参加七国集团峰会的巴西总统卢拉在记者会上批评美国为乌克兰提供军援，认为美方此举无助于和平解决乌克兰危机。卢拉强调：“乌克兰危机应在联合国框架下讨论，而非七国集团。”

哥伦比亚副总统弗朗西娅·马尔克斯在今年的慕尼黑安全会议上表示：“我们不想继续讨论谁将是战争的赢家或输家。我们都是输家。”津巴布韦议员苏帕·曼迪万兹拉说：“世界应该抓住和平的机会，相反，你可以看到美国和北约国家的做法，他们完全不在乎和平。”

据美国媒体报道，自2022年2月乌克兰危机全面升级以来，美国已承诺向乌克兰提供300多亿美元军事援助。近日，美国国防部长奥斯汀在出席国会参议院听证会时表示，美国正加快向乌克兰移交“艾布拉姆斯”主战坦克，计划于今年秋季初移交完成。

乌克兰危机全面升级后，美国许多军工厂全力提高产量。美国向乌克兰承诺的军事援助中，大部分订单流入洛克希德·马丁公司等军火巨头的口袋。美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克批评说，美国军火商靠向世界卖武器发财。他们根本不在乎战争结果如何，只要能卖武器就行，“持续的战争就是他们乐见的结果”。

“乌克兰危机是美国攫取暴利的工具。”美国国防部前顾问道格拉斯·麦格雷戈直言，从为乌军生产、运输武器到训练乌军士兵，美国政府都能从中获利。

美国一直声称北约没有直接参与乌克兰危机，然而不久前发生的五角大楼情报泄密事件显示，乌克兰境内有超过150名北约军事人员，其中近百名为美国军事人员。“美国不愿结束冲突，希望乌克兰危机持续，因为这对美国具有潜在益处。”美国兰德公司日前公布的调查报告认为，一场更长时间的战争在试图削弱俄罗斯实力的同时，还将继续对欧洲各国施加压力，使他们进一步减少对俄罗斯的能源依赖，并在国防上投入更多资金。

美联社公共事务研究中心的民调结果显示，美国民众对军援乌克兰的支持率已从去年5月的60%下降到今年1月的48%。今年2月，美国上千名反战人士在位于华盛顿的林肯纪念堂前举行集会，要求美国停止煽动俄乌冲突、促进双方和谈、解散北约、削减美国军费等。抗议者莉迪娅表示，美国煽风点火有一段时间了，“美国政府里有人想要看到北约同俄罗斯冲突。”美国反战人士和时政评论家吉米·多尔在抗议集会上表示：“美国政客想要军火商赚钱，以换取源源不断的政治献金。”

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)