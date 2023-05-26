新华社深圳5月25日电 （记者梁希之）5月25日，第二十九次中国—东盟高官磋商在广东深圳举行。外交部部长助理农融和缅甸外交部常秘千埃共同主持，东盟其他各国高官或高官代表和东盟秘书处代表出席会议，东帝汶以东盟观察员身份与会。

农融强调，今年是习近平主席提出建设更为紧密的中国—东盟命运共同体10周年，也是中方加入《东南亚友好合作条约》20周年。当前中方正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，愿同东盟国家秉持互利共赢精神，携手共建中国东盟和平、安宁、繁荣、美丽和友好“五大家园”，在新兴产业、新能源、货币金融、传统与非传统安全、人文交流等领域挖掘新的发展合作机遇。推动全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议同东盟共同体建设协同增效，致力于构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

东盟国家高度评价中国经济社会发展成就，期待分享中国式现代化带来的新机遇，表示愿同中方一道，积极推动中国东盟自贸区升级，在数字经济、绿色发展、互联互通、可持续农业等领域不断深化合作，挖掘粤港澳大湾区建设与东盟合作潜力。加强传统和非传统安全领域对话合作，加快推进“南海行为准则”磋商，共同推动中国东盟全面战略伙伴关系取得更大发展，促进地区和平、稳定与繁荣。

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 02 版）

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