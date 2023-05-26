宋玛·奔舍那

编者按：今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议十周年。十年来，共建“一带一路”坚持共商共建共享原则，取得实打实、沉甸甸的成就，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。本报“国际论坛”专栏从今天起推出“共享机遇、共谋发展的阳光大道”系列文章，邀请外国政要、专家学者等分享对共建“一带一路”的观察和思考。

老中铁路已经成为老挝人民的骄傲，“澜沧号”动车组成了老挝的“国家名片”。共建“一带一路”已经成为促进开放合作、改善全球经济治理、促进共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的重要方案

今年4月，老中铁路国际旅客列车从万象、昆明双向对开，万象与昆明之间实现乘火车当日通达。自2021年12月开通运营以来，老中铁路呈现客货两旺态势。作为两国高质量共建“一带一路”的标志性工程，老中铁路跨越山河，圆了老挝变“陆锁国”为“陆联国”的梦想。

老中铁路全线开通运营当天，我作为首批乘客乘坐了“澜沧号”动车组。我至今仍然记得，当列车飞驰在老挝的崇山峻岭、江河平原时，我感到由衷的喜悦与自豪。当车厢内显示屏上火车速度逐渐提升至每小时160公里时，我的心情无比激动：“老挝终于拥有自己的现代化火车了！”

我曾担任老挝公共工程与运输部部长，见证了老中铁路从规划、奠基、开工建设到竣工的全过程。老中铁路建成之前，老挝仅有一段长约3.5公里的铁路连接泰国，交通瓶颈严重制约经济发展。2015年，习近平主席同老挝领导人一道，作出了共建老中铁路的重大决策。中国不是第一个提出要来老挝修建铁路的国家，却是唯一一个实实在在帮老挝把铁路修好的国家。得益于共建“一带一路”，老中铁路建成通车，老挝人民圆了梦想。

今天，老中铁路已经成为老挝人民的骄傲，“澜沧号”动车组成了老挝的“国家名片”。此前，从万象开车到琅勃拉邦需要9个多小时，如今老中铁路让这段旅程的时间缩短到了两个小时内。在从万象前往琅勃拉邦的列车上，每天都能看到来自世界各地的乘客，他们都由衷赞叹现代化列车带来的便捷。

老中铁路是老挝现代化基础设施建设的一个重要里程碑，为推动老挝经济社会发展注入重要动力。老中铁路运行一年多来，深刻改变了老挝交通运输格局，极大地便利了民众出行，有力促进了商品生产出口。得益于老中铁路，游客可以非常便捷地从中国昆明来到老挝琅勃拉邦、万荣、万象等历史古城，老挝旅游业发展迎来新的机遇。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。老挝是共建“一带一路”倡议的支持者、实践者、受益者。习近平主席表示：“我提出‘一带一路’倡议，就是要实现共赢共享发展。”这在老中铁路项目上得到充分体现。老中铁路不仅提升了运输效率，还促进就业，提高沿线居民的生活水平，助力老挝人民走上富裕之路。老挝歌手特意为老中铁路创作的歌曲《腾飞于老中铁路》在老挝社交媒体广为流传，充分展现了老挝人民对老中铁路的喜爱。老方热切期待老中铁路能尽早与其他东盟国家的铁路连接起来，成为地区互联互通的重要组成部分和经济合作的重要引擎，助力地区各国人民过上更好的生活。

在共建“一带一路”框架下，中国真心帮助其他国家发展，通过合作与各国实现互利共赢。近年来，随着共建“一带一路”合作不断走深走实，老中两国合作领域不断扩大，合作方式更趋多样，老中经济走廊建设成果丰硕，万象—万荣高速公路顺利通车运营，老中双边贸易额创下新高。老挝政府和社会各界对共建“一带一路”倡议高度赞赏，将一如既往地积极支持、参与相关合作。

共建“一带一路”充分展现了中国共产党致力于增进全人类共同福祉的天下情怀。该倡议得到广泛响应和支持，已有151个国家、32个国际组织同中国签署共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”不断为各国提供发展机遇，已经成为促进开放合作、改善全球经济治理、促进共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的重要方案。

（作者为老挝国会副主席）

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)