本报记者 于宏建 肖新新

5月24日，国家主席习近平应邀以视频方式出席欧亚经济联盟第二届欧亚经济论坛全会开幕式并致辞，在欧亚经济联盟成员国、观察员国等各界人士中引发热烈反响。大家普遍认为，习近平主席致辞展现了中国同包括欧亚经济联盟成员国、观察员国等在内的世界各国，共享发展机遇、共谋发展繁荣、共创美好未来的决心，为推动共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作走深走实注入重要动力，为开创亚欧合作新局面、促进地区和世界和平发展、构建人类命运共同体凝聚起信心与力量。

“为错综复杂的国际形势注入更多稳定性”

习近平主席指出，当今世界正处于百年未有之大变局，世界多极化、经济全球化历史潮流势不可当。坚持真正的多边主义，推动区域协调发展，是国际社会广泛共识。

俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，当今世界面临的挑战层出不穷，个别国家追求自身私利、煽动分裂对抗的行径违背历史潮流。中国始终坚定维护和践行真正的多边主义，展现大国责任担当。俄中加强在上海合作组织、金砖国家、联合国等多边舞台的协调配合，有利于推动世界多极化进程。

“习近平主席的致辞为错综复杂的国际形势注入更多稳定性，为各国共同推进世界多极化凝聚强大合力。”吉尔吉斯斯坦比什凯克国立大学东方学与国际关系系副教授塔拉斯别克·马什拉波夫表示，当前，世界进入新的动荡变革期，全球经济艰难复苏。包括亚欧国家在内的世界各国只有加强团结合作，才能有效应对挑战、共克时艰。中国积极推动构建新型国际关系，建设开放型世界经济，为改革和完善全球治理体系作出重要贡献。

乌兹别克斯坦世界经济与外交大学地区安全与冲突研究室主任乌卢格别克·哈桑诺夫表示，亚欧广大发展中国家更深入参与国际合作，是推动经济全球化发展的应有之义。作为欧亚经济联盟观察员国，乌兹别克斯坦渴望抓住更多发展机遇。中国倡导开放发展，坚定不移扩大高水平对外开放，不仅实现自身快速发展，还通过共建“一带一路”等平台与各国共享机遇，实现共同发展。这有助于夯实全球发展基础，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

“中国方案和智慧为世界人民带来福祉”

亚欧大陆是世界上人口最多、国家最多、文明最具多样性的地区。面对动荡变革的世界，亚欧合作之路应该怎么走？习近平主席强调，对于这样的时代之问、历史之问，中国的答案是明确的。我先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，呼吁各国共同致力于建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，推动构建人类命运共同体。

“在单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流的当下，落实全球发展倡议对推动世界经济复苏具有重要意义。”俄罗斯莫斯科国际关系学院教授阿列克谢·阿列克萨欣表示，习近平主席的致辞充分表明，中国始终与亚欧国家及其他国家携手并肩、共谋发展，通过共建“一带一路”等互利合作，切实帮助发展中国家提升自主发展能力，为缩小全球南北差距、构建更加公正合理的国际秩序注入强大动力。

“中国方案和智慧为世界人民带来福祉。”哈桑诺夫表示，当前，一些西方国家为了霸权私利，加剧冲突紧张，动摇世界和平根基，使国际安全形势面临严峻挑战。全球安全倡议契合各国实现持久和平、普遍安全的共同期待，必将为消弭和平赤字、实现长治久安作出更多贡献。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所中国文化研究中心研究员安娜·东琴科表示，习近平主席提出的全球文明倡议顺应时代潮流，将促进不同文明交流互鉴、包容共存。亚欧大陆是世界上文明最具多样性的地区。各国应共同支持并践行这一重要倡议，减少冲突和对抗，携手应对全球性挑战，共同实现发展和现代化，携手迈向人类命运共同体的光明未来。

“开拓造福各国、惠及世界的‘幸福路’”

今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议十周年。习近平主席在致辞中强调，作为亚欧大家庭的一员，中国的发展离不开亚欧地区，也惠及亚欧地区。中方真诚希望，共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作走深走实，各国团结协作、勠力同心，携手开创亚欧合作新局面。

“习近平主席指出，这个倡议的根本出发点和落脚点，就是探索远亲近邻共同发展的新办法，开拓造福各国、惠及世界的‘幸福路’。作为重要共建国家，俄罗斯受益匪浅。”俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇表示，近年来，俄中两国持续深化欧亚经济联盟同共建“一带一路”对接，俄中跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平不断提高，双方合作体量和质量不断提升，为地区和世界经济发展持续注入活力。“俄罗斯企业期待同中方伙伴深挖合作潜力，实现更大发展。”

白俄罗斯共产党中央委员会第一书记阿列克谢·索科尔表示，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议致力于推动各国互联互通、共同发展，已成为广受欢迎的国际合作平台。白中两国共建“一带一路”合作卓有成效，白中工业园、机械制造、汽车以及农业等领域的大批重点项目，为白俄罗斯经济健康发展提供重要助力。相信未来白中共建“一带一路”合作将更好造福两国人民。

“共建‘一带一路’是构建人类命运共同体的生动实践。”哈萨克斯坦“塔拉普”应用研究中心主任拉希姆·奥沙克巴耶夫表示，在共建“一带一路”框架下，中国本着共商共建共享原则，同包括中亚国家在内的各国开展广泛合作，并且不附加任何政治条件。基础设施、经贸投资等领域诸多合作项目对地区国家发展意义重大，相关国家普遍期待更深入参与共建“一带一路”，实现更大互利共赢。

“习近平主席再次强调了共建‘一带一路’的重要意义，令人振奋。”俄罗斯—亚美尼亚大学经济与商务学院高级讲师阿尼·加尔斯强表示，亚美尼亚是最早支持和参与共建“一带一路”的国家之一。在共建“一带一路”框架下，亚中两国经贸、基础设施、文化等领域合作蓬勃开展并取得显著成果，为亚美尼亚经济社会可持续发展创造良好条件。“相信未来亚中两国将持续推进高质量共建‘一带一路’，进一步释放双方合作巨大潜力，更好惠及两国人民。”

（本报莫斯科5月25日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)