新华社北京5月25日电 5月25日，国务委员兼外长秦刚在北京出席庆祝“非洲日”招待会时强调，过去十年来，在习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念和正确义利观引领下，中非关系发展按下了“加速键”，驶入了“快车道”，迈入构建更加紧密中非命运共同体的新时代。

秦刚说，中非友好交往更加密切，双方领导人像走亲戚一样常来常往。过去十年，习近平主席曾四次访问非洲，中非合作论坛两次举办峰会。仅过去半年，就有四位非洲国家总统应邀对华国事访问。今年以来，非洲十多位部长级以上官员来访中国。中非减贫与发展会议、中非青年大联欢等活动相继举办，“中非友好合作精神”在中国和非洲的广袤大地上不断传承。

中非互利合作更加深入，给双方老百姓带来越来越多的实惠。中国连续14年成为非洲第一大贸易伙伴国，双方合作建设铁路超过1万公里、公路近10万公里，还有一大批机场、码头、桥梁、电站等重要基础设施建成投入使用。今年初，我同非盟委员会主席法基先生共同出席了中国援建非洲疾控中心竣工典礼，见证了中非惠民生、高质量务实合作的新地标。这些实实在在的成果，为促进非洲经济社会发展和民生改善发挥了重要作用。

中非国际协作更加有力，已成为维护国际公平正义的重要力量。我们共同高举多边主义旗帜，坚定维护联合国宪章宗旨和原则。中方始终支持非盟、非洲次区域组织在解决地区冲突问题上发挥主导作用，支持非洲人民以非洲方式解决非洲问题；始终支持非洲在世界舞台发挥更大作用，坚持在联合国等多边场合为非洲仗义执言，是第一个明确支持非盟加入G20的国家。

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