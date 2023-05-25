新华社金沙萨5月24日电 通讯：奏响中非文明交流新“乐音”——记中部非洲文化艺术中心项目

新华社记者史彧

在刚果（金）首都金沙萨的凯旋大道上，由中国政府于20世纪七八十年代援建的人民宫和烈士体育场坐落于此。隔街相望，形如“非洲鼓”的中部非洲文化艺术中心正进入竣工冲刺阶段。未来，这里不仅有望成为这座中部非洲最大城市的新地标，也将奏响中刚合作和中非文明交流的新“乐音”。

作为中非合作论坛北京峰会“八大行动”重点项目之一，中部非洲文化艺术中心建筑主体由文化中心和国家艺术学院构成，包括一个2000座规模的大剧院、一个800座规模的小剧院和一个可容纳2000名学生的国家艺术学院校区。

项目设计团队中南建筑设计院管理组组长刘建江告诉记者，立项期间，中刚双方想法“不谋而合”，很快就项目方案达成共识。“两国政府和人民都期望能通过项目加深了解和互信，我们有信心将这一项目打造成中部非洲国家开展文化艺术交流的殿堂。”

艺术中心的设计处处体现“巧思”，核心建筑文化中心的造型创意源于颇具特色的非洲鼓和非洲传统民居圆形草庐，其圆形形态也隐喻团结圆满和中非友谊的延续。

为了让图纸上的精妙设计完满落地，中南建院设计团队因地制宜、因势而造、因地取材，将外遮阳的本土建筑特点与镂空花格砖的本土建筑元素嵌入其中，使建筑适于当地、融于文化。

“镂空设计不仅彰显了当地建筑特色，也解决了室内通风散热的问题。我们将科学与艺术结合，最大限度地保证建筑的美观度和实用性。”刘建江说。

中部非洲文化艺术中心项目长期受到刚方高度重视。2019年，刚果（金）总统齐塞克迪亲自为项目奠基。此后，他曾多次带领刚政府官员对项目及施工人员进行视察慰问。2021年，齐塞克迪在视察时表示，刚中都是文化艺术大国，相信这一项目建成后，将为非洲和中国文化交流发挥重要作用。

作为中刚多个基建项目的见证人，刚国务部长兼基础设施和公共工程部长穆武尼非常关心艺术中心的建设进展，时常亲自前往项目工地与中方人员交流。他表示：“中部非洲文化艺术中心是两国合作的又一靓丽名片，我们非常期待它能在今年年底竣工。”

在金色霞光中，如火如荼的中部非洲文化艺术中心施工现场与人民宫和烈士体育场交相辉映。“在项目的最后冲刺阶段，我们定会全力以赴，为刚人民呈现完美的作品，把中部非洲文化艺术中心打造成金沙萨又一道美丽的风景线。”刘建江说。

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