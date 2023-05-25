新华社德黑兰5月25日电（记者沙达提）中国驻伊朗大使馆的青年外交官24日来到位于德黑兰市中心的阿拉梅·塔巴塔巴伊大学，与近百名学习中文的伊朗大学生面对面交流。

青年外交官张宏伟、艾群皓结合各自家乡特点和自身经历，用流利的波斯语以山西太原虞弘墓和山东青岛胶州湾大桥为切入点，向伊朗学生介绍中国深厚的历史文化底蕴、中伊交往的源远流长和新时代中国发展成就。在场学生全神贯注、认真聆听，时而为双方几千年的友好往来所惊叹，时而被中国式现代化的“中国速度”所震撼。交流会上，三名伊朗学生用中文声情并茂地朗诵了中国诗歌，赢得阵阵掌声。

在问答环节，同学们用中文与中国外交官围绕中伊关系发展、文化交流和教育合作等共同感兴趣的话题坦诚交流。外交官们以真实的经历、朴实的话语、深情的讲述，为同学们答疑解惑。同学们则通过分享从对中国一无所知到逐渐了解中国、热爱中国的心路历程，诚恳表达对中国和中国文化的所思所想所悟。

交流活动前，中国驻伊朗大使常华与阿拉梅·塔巴塔巴伊大学校长莫塔梅迪签署了共建“中国馆”备忘录。

常华表示，在阿拉梅·塔巴塔巴伊大学设立“中国馆”，是落实两国元首重要共识的一个具体实践。“中国馆”建成后，将为更多伊朗青年学子打开一扇认识中国的窗口，为当前越来越广泛和深入的中伊青年交流增加新的平台。他希望伊朗同学们进一步了解中华文化底蕴，感受文明多样性，以中文为媒走进中国、追逐梦想，在实现人生价值的同时，成为中伊友好的使者，为增进两国传统友谊做出贡献。

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