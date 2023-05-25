新华社巴西利亚5月24日电 专访：新开发银行为发展中国家未来增长创造更好条件——访巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯

新华社记者卞卓丹

巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯日前接受新华社记者专访时说，新开发银行为发展中国家的未来增长创造更好条件。

巴西总统卢拉4月在上海访问新开发银行总部时表示，新开发银行是第一个完全由新兴国家发起成立的多边开发银行，代表着新兴国家有能力对世界作出改变，即建立一个减少贫困、降低不平等程度、更可持续的世界。

皮雷斯说，自20世纪80年代拉美债务危机以来，巴西一直强烈反对针对发展中国家极其有害的附加条件，在有的所谓传统国际金融机构中，发达国家占主导地位，“其优先事项要服从于富国利益”。

“新开发银行与由发达国家主导的金融机构截然不同。”皮雷斯指出，新开发银行和亚洲基础设施投资银行等新兴金融机构真正知道发展中国家需要什么，在哪些领域需要投资，为发展中国家的未来增长创造更好条件。

同时，新开发银行在投资评估过程中不仅考虑企业当前的还款能力，还考虑企业的收入潜力。皮雷斯指出，更重要的是，“新开发银行的投资不附加有损于国家主权的政治或经济条件”。

皮雷斯认为，需要克服融资的短期逻辑，对未来需求有所预见，才能最终实现促增长和增加就业的目标。“在这方面，共建‘一带一路’倡议下的中老铁路、蒙内铁路、瓜达尔港等项目的经验值得借鉴。”

新开发银行成立于2015年，宗旨是为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目提供投融资，促进全球增长与发展。

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