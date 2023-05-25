新华社莫斯科/基辅5月24日电 热点问答：俄境内遭武装人员潜入意味着什么？

新华社记者华迪 刘恺 李东旭

近期，位于俄乌边境地区的俄罗斯别尔哥罗德州安全形势紧张，该州日前遭大规模武装人员潜入一事引发世界关注。俄罗斯指责乌方“入侵”，而乌方否认此事与己有关，认为是“俄罗斯反政府武装团体”所为。袭击情况如何？系何人所为？又将产生哪些影响？

现状怎样？

别尔哥罗德州州长格拉德科夫22日说，乌克兰武装分子当日潜入该州造成多人伤亡。当地随后宣布进入“反恐行动状态”。

次日，俄国防部宣布，俄武装力量共打死70余名乌武装人员，摧毁4辆装甲车和5辆卡车。别尔哥罗德州23日晚些时候宣布取消“反恐行动状态”。

虽然潜入人员已被击溃，但俄总统新闻秘书佩斯科夫23日仍表示，“乌克兰‘破坏分子’的入侵令克里姆林宫深感担忧”。

据格拉德科夫24日通报，该州目前情况“仍不平静”。当天凌晨，该州遭大量无人机袭击，大部分无人机被防空系统击落。袭击导致当地部分居民住宅、行政大楼、车辆、天然气管道受损，但未造成人员伤亡。

何人所为？

面对俄方指控，乌克兰国家通讯社22日援引乌国防部情报总局发言人安德烈·尤索夫的话报道说，袭击是“俄罗斯反政府武装团体”所为，与乌方无关，并称“只有俄罗斯人参加了当天的行动”。

俄安全会议副主席梅德韦杰夫回应说，在别尔哥罗德州进行破坏活动的武装人员是“暴徒”，乌克兰有关袭击与其无关的声明是“谎言”。俄国家杜马安全委员会成员什哈戈舍夫则直接指出，“乌克兰在别尔哥罗德州的破坏行动是在美国的筹划和支持下进行的，美国总是采用破坏和恐怖行动制造各种外部军事冲突”。

23日，俄红星电视台公布的视频显示，在别尔哥罗德州被摧毁的装备中有美国悍马车。美国国务院发言人马修·米勒评论，美方对有关其武器被用于袭击别尔哥罗德州的真实性表示怀疑，并表示“乌方应自己决定如何对俄采取军事行动”。

路透社24日援引西方专家的话报道说，“尽管乌克兰否认参与袭击，但几乎可以确定，这场俄乌冲突以来最大规模的越境突袭是与乌武装部队协调进行的”。

影响如何？

别尔哥罗德州遭袭事件的影响仍在发酵。俄国防部长绍伊古24日誓言俄方将强硬回击。

俄政治评论员阿尔克斯尼斯指出，袭击发生在顿涅茨克重镇阿尔乔莫夫斯克（乌克兰称巴赫穆特）“易手”之后，但袭击丝毫不具任何军事意义，潜入者的下场早已注定，其真正目的是为乌方带来舆论上的胜利，在俄境内散布恐慌，抵消重镇失守的政治影响。

路透社则援引英国军事专家麦尔文的话报道说，在乌克兰准备大规模反攻时，武装分子发动对俄西部边境地区的侵袭，可能会迫使俄方从前线调动部队。

乌克兰军事专家亚历山大·科瓦连科说，这次袭击证明在俄乌边境存在大量“漏洞”，可供乌方发起进攻。23日，乌国防部情报总局局长布达诺夫表示，反攻将很快开始，反攻所需的基本武器储备已经到位。

与此同时，美国继续火上浇油。美国总统拜登日前表态支持盟国向乌提供美制F-16战机、对乌飞行员进行培训。俄外交部发言人扎哈罗娃警告，西方国家如向乌克兰提供F-16战机，则意味着“欧洲大陆冲突升级和局势动荡进入新阶段”。（参与记者：安晓萌）

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