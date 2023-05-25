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中方呼吁国际社会加大对非洲之角人道主义支持力度

2023年05月25日13:11 | 来源：新华网
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新华社联合国5月24日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团公使王洪波24日在非洲之角人道主义应对高级别认捐会上，呼吁国际社会凝聚合力，加大对非洲之角人道主义支持力度，平抑乌克兰危机以及相关制裁对非洲粮食供应的冲击。

王洪波表示，近年来，非洲之角国家面临新冠疫情、和平安全、极端气候、自然灾害、粮食短缺等多重挑战，人道主义形势严峻。在联合国人道主义事务协调办公室的主导下，国际社会采取各种措施，向非洲之角国家提供人道主义援助，但人道主义资金依然供资严重不足。希望这次会议有利于国际社会进一步关注非洲之角人道主义需求，为地区国家提供有效、及时和充分的国际支持和援助，同时将短期援助和长远发展结合起来，结合地区国家需求，标本兼治解决问题。

王洪波说，作为非洲之角国家的好朋友、好伙伴，中方统筹兼顾地区国家短期困难与长远需求，尽己所能帮助地区国家应对人道主义挑战。2022年，为支持非洲之角国家应对严重旱灾，中方向埃塞俄比亚、吉布提、厄立特里亚、索马里分别提供2批紧急粮食援助。此外，中方向地区国家提供了多批灭蝗物资、新冠疫苗等紧急人道主义援助。中方还通过世界粮食计划署提供了多笔粮食援助，积极支持联合国粮农组织框架下的南南合作，以更好惠及地区国家和人民。

他说，中方高举和平发展旗帜，同地区国家一道推进落实“非洲之角和平发展构想”。2022年初，中方提出构想，支持非洲之角地区国家安全、发展、治理三重挑战。中国外交部非洲之角事务特使在地区积极开展穿梭外交，中方支持地区国家举办首届非洲之角和平会议，广泛凝聚各方和平共识，积极推动地区热点问题降温，支持埃塞俄比亚国内和平进程。中方还着眼地区国家长远发展，积极推动中非合作论坛“九项工程”在地区落地，特别是实施好粮食和农业技术援助、打井供水、抗旱减灾等合作，支持地区国家切实提高粮食生产能力和经济发展韧性。中方也愿同各方在尊重非洲之角国家意愿基础上，积极探讨三方合作，共同助力非洲之角成为和平发展之角、合作共赢之角。

(责编：苏缨翔、崔越)

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