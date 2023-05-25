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中国－中东欧（沧州）中小企业合作区推介会在捷克举行

2023年05月25日13:10 | 来源：新华网
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新华社布拉格5月24日电（记者邓耀敏）中国－中东欧（沧州）中小企业合作区推介洽谈会日前在捷克首都布拉格举行，来自中捷两国政府、行业协会及企业的代表出席了推介会。

中国驻捷克大使冯飚致辞说，中国－中东欧（沧州）中小企业合作区是中捷两国地方合作的典范，也是中国面向中东欧国家开放的重要窗口，希望双方企业在“一带一路”倡议和中国－中东欧国家合作框架下，取得更多务实合作成果，实现互利共赢。

冯飚说，中捷两国经济和技术互补性强，双方企业在绿色经济、数字经济、清洁能源、电子商务、健康产业、通用航天等领域合作空间广、潜力大。相信此次推介会将进一步深化两国企业间沟通交流，增强开展投资合作的信心。

曾多次到访中国的中捷航空工业协会会长彼得·希尔告诉记者，本次活动是捷中务实合作的重要体现，他期待参加将于今年11月举行的第五届中国－中东欧国家（沧州）中小企业合作论坛。

推介会上，捷中企业还签署了航空项目、啤酒贸易等方面的合作协议。

据介绍，中国－中东欧（沧州）中小企业合作区于2018年在沧州市中捷产业园区成立，是面向中东欧国家的中小企业合作区，致力于打造中国－中东欧国家产业合作基地、科技成果转化基地、产品展示贸易合作基地及文化交流基地。

(责编：苏缨翔、崔越)

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