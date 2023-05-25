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新华时评：炮制对华“去风险”是“脱钩论”新瓶旧酒——起底美国抹黑中国话术系列评论之一

2023年05月25日09:49 | 来源：新华网
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新华社北京5月25日电 题：炮制对华“去风险”是“脱钩论”新瓶旧酒——起底美国抹黑中国话术系列评论之一

新华社记者俞懋峰

“风险”是经济生活中的常态，所有不确定性皆构成“风险”。七国集团在广岛忽然不提“脱钩”，而提“去风险”，猛一听觉得他们似乎有点懂“经济”了。实际上，G7把自己的“风险”理解成只由中国诱发，或者说只有遏制中国，自己才能摆脱风险，这本身就是巨大的风险。这不仅违背经济规律，而且不合政治常识。

用词软化并不代表思维进化，以“去风险”替代“脱钩”其实是新瓶装旧酒，目的依然是构筑“小院高墙”，对华“技术封锁”，本质上还是“脱钩断链”，打压遏制中国。只不过这样的表述更具欺骗性，目的还是蛊惑胁迫他国加入围堵中国的“小圈子”。

美国从对华“脱钩”论调改口为“去风险”，有迫于现实的压力。当下美国经济金融形势不稳，美债违约进入“倒计时”，美联储为遏制通胀持续上调利率，多家美国银行相继陷入危机，金融动荡加剧经济衰退风险。对美国企业而言，与中国这一全球最具潜力与活力的市场脱离，是难以承受之重。对于美国普通消费者来说，离开了中国制造，通胀压力更加严峻。以“去风险”替代“脱钩论”，话术的背后反映的是美国既希望从中国取利拯救美国经济，同时又不愿放弃冷战思维继续遏制中国发展的“既要又要还要”的自私霸道心态。

用“去风险”替代“脱钩论”还因对华“脱钩”无异于自残。中美贸易战以来，中美经贸关系交融的现实不仅没有改变反而有所加深。按美方统计口径，2022年美中货物贸易额达6906亿美元，创历史新高。美国“政客”新闻网刊文指出，美国脱钩政策如果“走得太远”，将拖累美国经济、赶走盟友、阻碍应对全球危机的努力。美国《国会山报》撰文指出，“脱钩”一词使美国机械化看待中美关系，误认为能够孤立甚至操纵中国并可能因此作出误判。

美国以所谓“去风险”替代“脱钩论”，也是为了拉拢盟友构建反华阵线寻找共同话语。实际上，对华“脱钩断链”代价巨大行不通，成为包括美国盟友在内的共识，美胁迫盟友对华脱钩已招致多国不满。奥地利一份智库研究报告估算，如果对华脱钩，德国一年GDP将下降2%，相当于损失600亿欧元。法国总统马克龙表示，欧中双方应共同努力，不掉入“脱钩断链”陷阱。

美国是否会迫于形势软化对华“脱钩”政策？看看美国国家安全顾问沙利文最近的讲话就知道，美国不仅没有软化其对华“脱钩”政策，相反在取利中国的同时开始谋求“更加精细化的脱钩”。美方《中国竞争法案2.0》继续推进，目标是加强出口管制和限制美国对华投资，阻止中国获得先进技术；七国集团广岛峰会上所谓“半导体供应链弹性”成为重要议题，针对的还是中国……种种迹象表明，美国在高科技等领域正加紧围堵中国，“小院高墙”的范围不断扩大。《南华早报》评论，美国政府希望避免使用“脱钩”一词，但并没有真正改变立场。

打着“去风险化”之名，行“去中国化”之实，美国费尽心机遣词造句，却忘了自己才是世界经济最大的风险源头。美方强推“脱钩断链”扰乱全球产业链供应链安全稳定，煽动意识形态对立，搞阵营对抗，滥用经济、金融垄断地位对别国实施长臂管辖、单边制裁，还对外输出通胀、财政危机，造成严重外溢效应，《通胀削减法案》以“掏空”欧洲的方式“保护”美国制造业，《芯片与科学法案》通过巨额产业补贴和遏制竞争的霸道条款推动芯片制造“回流”本土……美国为一己私利甚至连盟友都不放过。德国伊弗经济研究所报告说，美方做法给德国带来“去工业化”威胁，德国工业结构将受到严重损害。

中国给世界带来的是机遇不是挑战，是合作不是对抗，是保险不是风险。中国是全球产业链供应链的重要参与者与维护者，连续6年保持全球货物贸易第一大国地位，是140多个国家和地区的主要贸易伙伴。国际货币基金组织预测，今年中国经济对世界经济增长的贡献率约为三分之一。世贸组织最新报告将今年全球货物贸易量增速预期上调，认为中国是“关键因素”。中国致力于实现高质量发展，不断扩大高水平对外开放，为各国企业营造市场化、法治化、国际化的投资环境，成为全球企业的投资热土。

谁是“风险”，谁是“机遇”，世人自有公论。所谓“去风险”不过是蒙骗世人的幌子而已，其本质是把经济科技问题政治化、武器化，大搞排他性“小圈子”“小集团”。打着“去风险”旗号鼓动对华“脱钩”悖逆大势，这种抹黑中国、给中国贴标签的做法绝不会得逞。

一帮政治骗子向全世界撒谎造谣，到头来会耽搁了人类的发展与进步。

(责编：苏缨翔、崔越)

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