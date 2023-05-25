新华社北京5月24日电 5月24日，国家主席习近平应邀以视频方式出席欧亚经济联盟第二届欧亚经济论坛全会开幕式并致辞。

习近平指出，当今世界正处于百年未有之大变局，世界多极化、经济全球化历史潮流势不可当。坚持真正的多边主义，推动区域协调发展，是国际社会广泛共识。亚欧大陆是世界上人口最多、国家最多、文明最具多样性的地区。面对动荡变革的世界，亚欧合作之路应该怎么走？这不仅关乎地区人民福祉，也深刻影响世界发展走向。

习近平强调，对于这样的时代之问、历史之问，中国的答案是明确的。我先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，呼吁各国共同致力于建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，推动构建人类命运共同体。今年是我提出共建“一带一路”倡议十周年。这个倡议的根本出发点和落脚点，就是探索远亲近邻共同发展的新办法，开拓造福各国、惠及世界的“幸福路”。

习近平强调，作为亚欧大家庭的一员，中国的发展离不开亚欧地区，也惠及亚欧地区。中方真诚希望，共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作走深走实，各国团结协作、勠力同心，携手开创亚欧合作新局面。今年下半年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。中方愿同“一带一路”共建国和欧亚经济联盟成员国一道，继续高举和平、发展、合作、共赢旗帜，共享机遇，共克时艰，共创未来，携手谱写多极化世界文明进步新篇章。

欧亚经济联盟第二届欧亚经济论坛于5月24日在俄罗斯莫斯科以线上线下结合方式举行，主题为“多极化世界中的欧亚一体化”。

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