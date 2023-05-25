新华社莫斯科5月24日电（记者陈汀）欧亚经济联盟第二届欧亚经济论坛24日在俄罗斯首都莫斯科开幕，与会代表将围绕欧亚一体化议程进行讨论，主题涵盖经贸合作、能源安全、数字转型、技术合作、气候变化等方面。

本届论坛在俄罗斯担任欧亚经济联盟轮值主席国期间进行，主题为“多极化世界中的欧亚一体化”。论坛为期两天，除全会外，其框架内还将举行35场分会议，共吸引来自50多个国家的超过2700名政商界、国际组织和媒体代表参加。

俄罗斯总统普京当天出席论坛全会并致辞。普京表示，当今全球正发生深刻而根本性的变革，越来越多的国家采取加强国家主权的方针，奉行独立自主的内政外交政策，坚持自身发展模式，倡导建立更公平的新型国际经济关系架构，寻求建设性地影响全球进程，扩大基于互利、尊重和考虑彼此利益的伙伴关系网络。俄罗斯和欧亚经济联盟的伙伴遵循上述方针，欢迎真诚、富有成效和务实的合作。

普京说，欧亚经济联盟支持旨在发展整个欧亚大陆的其他倡议，将继续与中国合作，将欧亚经济联盟框架内的一体化进程与中国朋友提出的“一带一路”倡议对接，实现“大欧亚伙伴关系”的宏伟构想。

欧亚经济联盟国家领导人25日将出席欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会会议，讨论欧亚经济联盟今年目标完成进度，聚焦保障能源和粮食安全、技术和金融独立、加快数字转型、消除监管和贸易壁垒、发展交通基础设施等议题。

欧亚经济联盟成立于2015年，成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。

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