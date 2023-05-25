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中方敦促以色列停止蚕食巴勒斯坦人民的土地和资源

2023年05月25日08:18 | 来源：新华网
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新华社联合国5月24日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽24日表示，今年以来以色列在批准重返、新建定居点和定居点合法化问题上持续推进单方面行动，中方敦促以色列立即停止这些行动，停止蚕食巴勒斯坦人民的土地和资源。

耿爽在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上表示，耶路撒冷宗教圣地历史现状必须得到尊重和维护。5月21日，以色列安全高官今年第二次进入阿克萨清真寺大院，引发新的紧张局势。在宗教圣地问题上，以色列必须停止挑衅，保障穆斯林信众礼拜的权利，维护宗教圣地的祥和与安宁，尊重约旦的管辖权。

耿爽表示，国际人道法必须得到遵守。今年以来已有包括儿童在内的超过百名巴勒斯坦人在冲突中丧生，以色列也有平民伤亡。有关各方应停止一切针对平民的暴力，停止将学校、医院等公共基础设施作为袭击目标。巴勒斯坦难民处境应得到缓解，巴勒斯坦经济和民生需求应得到保障。以色列对加沙的封锁应尽快解除，加沙地带人员和重建物资的流动应保持通畅。

耿爽强调，维护宗教圣地历史现状、停止扩建定居点、遵守国际人道法，是防止巴以紧张局势反复升级的基本要求。当事方有义务落实，不应以此来讨价还价。落实上述三项要求，也是推进重启“两国方案”的基本步骤。国际社会对“两国方案”的支持不能仅停留在口头上，不能把支持巴以直接谈判当成回避责任的托辞。对当事方有重要影响的国家，应该为推动中东和平进程作出实实在在的努力，不应该无理阻拦安理会在巴以问题上达成最低限度的共识。

耿爽强调，中方将继续坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。中方将同国际社会一道，为早日实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，实现阿拉伯和犹太两个民族和谐共处、共同发展作出积极贡献。

(责编：苏缨翔、崔越)

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