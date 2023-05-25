人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球手工艺品市场规模持续扩大

本报记者  邢  雪
2023年05月25日06:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日前，第九届伦敦手工艺周落幕。手工艺周汇聚了来自25个国家和地区的250多名手工艺者，举办了超过400场展览、研讨会、讲座和互动工坊等活动，为不同国家和地区的手工艺者创造了交流互鉴的平台，也为民众提供了欣赏、体验传统手工艺的机会。

　　手工艺周举办期间，传统手工艺对文化的传承体现在各国手工艺者身上。来自韩国的手工艺人用马毛编织篮子和碗，轻盈、精致且坚固，其技艺来源于一种男士帽子，距今已有500多年的历史；来自德国汉堡的手工艺人展示了制作钢笔尖需要的不同工具，以及如何为不同构造的钢笔尖搭配墨水；来自马来西亚国家工艺学院的手工艺人为观众表演了传统技艺“叶编”，用叶子编织出花鸟虫鱼等造型……

　　伦敦手工艺周还聚焦“可持续设计理念下诞生的新材料和新型手工艺”，如3D打印、生物装饰等。在使用实验室培育宝石的珠宝设计领域，设计师将海滩上回收的铝罐精制提炼，再使用传统失蜡法变废为宝，搭配实验室培育的宝石，制作出新型的耐用饰品。倡导手工艺可持续理念的机构举行了一系列以“拯救地球的创新”为主题的小组讨论会、主题演讲和对话。

　　伦敦手工艺周自2015年首次举办以来，不少来自中国的手工艺者、机构和艺术家参加了相关活动。在今年的中国织毯手工艺展厅中，云南省独龙江乡、贵州省大利侗寨等地的织毯技艺引来很多观众。“这块毯子非常软，手感好，设计和色彩搭配也富有现代感。这种体现自身文化传统的手工艺能保存至今非常令人振奋。它提醒我们继续加强保护和传承传统手工艺。”伦敦恩菲尔德区前艺术与文化主管保罗·埃弗里特摸着一块独龙毯感叹道。

　　独龙毯是生活在云南省怒江傈僳族自治州的独龙族人特有的手工艺，也是其特有的民族服饰标志，主要以手工腰机织成，图案以彩色条纹为主。在传承传统技艺的基础上，还开发制作了许多毯子、抱枕、披肩、背包、坐垫等现代生活物品。该项目的海外代表沈逸人向记者介绍，独龙毯项目一方面是为了保护传统手工艺，另一方面是希望通过与不同手工艺人交流，进一步推广和发展手工技艺。项目开展多年来，参与独龙毯项目的手工艺人增加了收入，改善了生活。

　　根据英国手工艺品委员会2020年的一份报告，英国手工艺品市场规模从2006年的8.83亿英镑增长到2019年的逾30亿英镑，越来越多年轻人开始成为手工艺品的消费者。国际市场研究公司IMARC报告显示，2022年全球手工艺品市场规模已达到7522亿美元，预计这一数字至2028年将增加至12966亿美元。报告认为，手工艺品代表一个国家或地区的文化和传统，同时在经济发展中发挥着重要作用。

　　（本报伦敦电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月25日 17 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部