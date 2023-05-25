本报记者 邢 雪

日前，第九届伦敦手工艺周落幕。手工艺周汇聚了来自25个国家和地区的250多名手工艺者，举办了超过400场展览、研讨会、讲座和互动工坊等活动，为不同国家和地区的手工艺者创造了交流互鉴的平台，也为民众提供了欣赏、体验传统手工艺的机会。

手工艺周举办期间，传统手工艺对文化的传承体现在各国手工艺者身上。来自韩国的手工艺人用马毛编织篮子和碗，轻盈、精致且坚固，其技艺来源于一种男士帽子，距今已有500多年的历史；来自德国汉堡的手工艺人展示了制作钢笔尖需要的不同工具，以及如何为不同构造的钢笔尖搭配墨水；来自马来西亚国家工艺学院的手工艺人为观众表演了传统技艺“叶编”，用叶子编织出花鸟虫鱼等造型……

伦敦手工艺周还聚焦“可持续设计理念下诞生的新材料和新型手工艺”，如3D打印、生物装饰等。在使用实验室培育宝石的珠宝设计领域，设计师将海滩上回收的铝罐精制提炼，再使用传统失蜡法变废为宝，搭配实验室培育的宝石，制作出新型的耐用饰品。倡导手工艺可持续理念的机构举行了一系列以“拯救地球的创新”为主题的小组讨论会、主题演讲和对话。

伦敦手工艺周自2015年首次举办以来，不少来自中国的手工艺者、机构和艺术家参加了相关活动。在今年的中国织毯手工艺展厅中，云南省独龙江乡、贵州省大利侗寨等地的织毯技艺引来很多观众。“这块毯子非常软，手感好，设计和色彩搭配也富有现代感。这种体现自身文化传统的手工艺能保存至今非常令人振奋。它提醒我们继续加强保护和传承传统手工艺。”伦敦恩菲尔德区前艺术与文化主管保罗·埃弗里特摸着一块独龙毯感叹道。

独龙毯是生活在云南省怒江傈僳族自治州的独龙族人特有的手工艺，也是其特有的民族服饰标志，主要以手工腰机织成，图案以彩色条纹为主。在传承传统技艺的基础上，还开发制作了许多毯子、抱枕、披肩、背包、坐垫等现代生活物品。该项目的海外代表沈逸人向记者介绍，独龙毯项目一方面是为了保护传统手工艺，另一方面是希望通过与不同手工艺人交流，进一步推广和发展手工技艺。项目开展多年来，参与独龙毯项目的手工艺人增加了收入，改善了生活。

根据英国手工艺品委员会2020年的一份报告，英国手工艺品市场规模从2006年的8.83亿英镑增长到2019年的逾30亿英镑，越来越多年轻人开始成为手工艺品的消费者。国际市场研究公司IMARC报告显示，2022年全球手工艺品市场规模已达到7522亿美元，预计这一数字至2028年将增加至12966亿美元。报告认为，手工艺品代表一个国家或地区的文化和传统，同时在经济发展中发挥着重要作用。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)