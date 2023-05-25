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美国阻挠反腐败国际合作违反国际法

傅  铸
2023年05月25日06:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　一段时间以来，美国不断妖魔化、污名化中国反腐败追逃追赃和国际执法司法合作工作。美方通过编造“渗透控制”“政治迫害”“侵犯人权”等虚假叙事，搞所谓“司法追责”，公然为中国逃犯提供庇护。美方在反腐败问题上采用双重标准，充分暴露其冷战零和思维和意识形态偏见。

　　美国自身制度性腐败问题严重。政治献金、政治游说、“旋转门”、“赦免市场”等独具特色的“美式腐败”套路迭出。但美式反腐向来是“盲公打灯笼——照人不照己”，美国不直面自身腐败问题，而是借机对他国滥施“长臂管辖”和单边制裁，打着反腐败的幌子对外干涉，打压对手，维护霸权。

　　美国是全球腐败分子的藏污纳垢之所，是发展中国家外逃腐败和经济犯罪嫌疑人最集中的国家，也是腐败资产的主要流入地。当前，中国尚未归案的“百名红通人员”中，大多数都藏在美国。美国金融监管体系存在漏洞且缺乏透明度，为犯罪分子藏匿资金和非法资金流动提供了“便利”。作为《联合国反腐败公约》缔约国，美国对腐败分子和腐败资产视而不见，消极对待发展中国家提出的合作请求，甚至还将外逃腐败嫌犯美化为“受害人”，为其提供政治庇护，阻挠其自愿回国投案等。美方所作所为不仅不符合国际道义，更直接违反条约义务，其虚伪面目可见一斑。

　　“渗透控制”和“侵犯人权”一向是美国的“专利”。美国不断对别国搞军事侵略、政权更迭、“颜色革命”、单边制裁，借推广民主之名在拉美推行“新门罗主义”，在欧亚煽动“颜色革命”，在西亚北非策划“阿拉伯之春”，给他国制造混乱和灾难。美国还是名副其实的“黑客帝国”，把监听黑手伸向全世界。近期美“泄密门”事件披露的文件显示，美国对包括联合国在内的国际组织、包括盟友在内的多国实施大规模监听。这些行为严重违反国际法和国际关系基本准则，侵犯他国国家主权和利益。美国的胁迫外交给全球和平发展蒙上了阴影。

　　腐败是人类社会的公敌。打击跨国腐败犯罪、拒绝为腐败犯罪嫌犯和非法资金提供“避风港”是国际共识。中国政府旗帜鲜明反对腐败，在尊重他国主权基础上，严格根据国际法开展对外执法合作。通过国际合作将外逃犯罪分子绳之以法，是正义事业、光明之举，得到中国人民充分支持和国际社会普遍赞誉。

　　美国在反腐败问题上不反躬自省，却对他国说三道四，这种贼喊抓贼的行径是赤裸裸的双重标准，公然践踏国际法，必然为国际社会所抵制和唾弃。

　　（作者为国际问题观察员）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月25日 17 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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