本报记者 周翰博

“中国—中亚峰会成功举行，开启了中亚国家同中国关系发展的新篇章，并推动乌兹别克斯坦与中国务实合作进入新阶段。”乌兹别克斯坦总统战略与跨地区研究所首席研究员阿扎马特·苏里曼诺夫日前在接受本报记者专访时表示。

“高层政治对话和友好交往为乌中两国建立互信奠定了坚实基础。”苏里曼诺夫表示。2017年5月，米尔济约耶夫总统首次对中国进行国事访问，极大推动了乌中双边关系发展。新冠疫情发生后，两国元首多次通电话、会见会谈。2022年2月，米尔济约耶夫总统来华出席北京冬奥会开幕式。当年9月，习近平主席对乌兹别克斯坦进行国事访问。“两国领导人做出了进一步深化亲密友好、休戚与共、共享繁荣的新时代乌中全面战略伙伴关系的历史性决定。”

“共建‘一带一路’框架下的相互协作对加强乌中合作至关重要。”苏里曼诺夫表示，乌总统两次出席“一带一路”国际合作高峰论坛。共建“一带一路”前景广阔，特别是交通运输领域的合作值得期待。“去年9月，乌兹别克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦有关部门签署了《关于中吉乌铁路建设项目（吉境内段）合作的谅解备忘录》。这条铁路建成后，将大幅减少从东亚到中亚及南欧的货物运输时间和成本，对促进地区各国贸易增长产生积极影响。”

谈起乌中经贸合作成果，苏里曼诺夫如数家珍：中国对乌累计投资额超过100亿美元；在乌中企超过2000家，合作遍及能源、交通、通信、农业、教育等领域。“双方经贸往来密切，是促进两国关系发展的关键。”他表示，两国都有意愿继续扩大双边贸易规模，这将为乌兹别克斯坦吸引更多中国投资创造便利条件。

苏里曼诺夫认为，古丝绸之路犹如一条友谊的丝带，将乌中两国人民联系在一起。今天，共建“一带一路”为跨文明对话注入了新的活力。乌国内已开设两所孔子学院，每年都有数以千计的学生在孔子学院学习中文和中国文化。“乌兹别克斯坦青年被中国的文化、音乐、舞蹈等吸引，学习中文的人越来越多。”他还注意到，两国旅游合作也如火如荼。近年来，中国赴乌旅游人数大幅增长。

苏里曼诺夫表示，乌中合作成果丰硕，潜力巨大。双方要进一步加强在交通基础设施与数字化技术领域的合作，深化人文交流合作，推动国家发展战略对接。“相信乌中深化互利合作将更好惠及两国人民，促进地区国家繁荣发展。”

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)