贾恩卡洛·埃利亚·瓦洛里

中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，注重扎实长效推进中国式现代化，这是其能够带领中国人民创造举世瞩目的发展奇迹的重要原因

1972年以来我多次访华，看到了中国发生的翻天覆地变化。中国取得巨大成功，与走出了一条适合自身的现代化道路密不可分。

中华民族历史悠久，中国在历史上曾长期处于世界领先地位。近代以后，中国发展陷于落后，中国人民的生活长期困苦。中国共产党自觉担负起探索中国现代化道路的历史重任，并在中华人民共和国成立后提出“四个现代化”的目标。改革开放后，中国又提出小康社会的战略构想。在长期探索和实践基础上，经过中共十八大以来在理论和实践上的创新突破，中国共产党成功推进和拓展了中国式现代化，丰富了国际社会对现代化的认识。

中国的人口总数超过西方发达国家的总人口，治理这样一个大国的难度和复杂性可想而知。中国共产党认为，只有紧密结合本国国情，才有可能找到正确的发展路径。我曾同中国共产党的党员代表有过深入交流，他们的真知灼见让我对中国式现代化有了更深入的理解。中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，注重扎实长效推进中国式现代化，这是其能够带领中国人民创造举世瞩目的发展奇迹的重要原因。

在推进中国式现代化的进程中，中国共产党始终坚持以人民为中心。这充分体现了中华优秀传统文化中以人为本的理念。中国共产党将当前中国社会的主要矛盾确定为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，并以此为出发点制定各项政策。近年来，中国如期全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标。中国科技创新能力正在不断提升，在人工智能、数字经济、新能源等领域的发展水平已处于世界前列。在推进全体人民共同富裕、促进人与自然和谐共生等方面，中国也在持续取得进步，中国人民对此有着非常深刻的感受。

中国提出全过程人民民主理念，形成了一套全面、广泛、有机衔接的人民当家作主制度体系，保证了中国人民对于国家政治、经济、社会等各领域事务的充分参与和监督。中国的施政方针是连贯的、不断完善的，可以有效避免许多西方国家因政府更迭导致政策急剧转向的弊端。中国政府决策高效、执行力强，能够及时发现、快速解决发展中出现的问题，这些都是中国能够不断取得发展进步的重要原因。

中国不仅努力推进自身现代化建设，也致力于同各国加强交流合作，实现互利共赢。中国提前10年实现了联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，其成功经验对于世界各国，尤其是广大发展中国家有重要借鉴意义。当前，中国正朝着中共二十大描绘的蓝图不断前进，我看好中国的未来，也确信中国的繁荣发展有利于世界的和平与发展。

（作者为意大利国际问题专家、法兰西科学院荣誉院士）

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)