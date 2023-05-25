本报记者 高 乔

图①：4月23日，中欧班列长安号吉利汽车出口专列从西安国际港站驶出。

图②：在西安国际港务区爱菊健康生活体验馆，消费者挑选进口食品。

新华社记者 李一博摄

图③：本期报道配套短视频，请扫码观看。

5月18日下午，陕西省西安市国际港务区艳阳高照，哈萨克斯坦小伙儿阿金汉·别杰洛夫在工地上兴奋不已。中哈（西安）商贸物流有限责任公司场站项目开工仪式正在这里举行。在不久的将来，这里将成为哈萨克斯坦在中国的重要货物集散基地。作为哈铁快运股份公司（简称“哈铁快运”）员工，阿金汉见证了这个他期待已久的时刻。

“有了这个场站，中国与中亚各国的物流往来多了一个‘大本营’。”阿金汉说，“中国与中亚国家合作越来越紧密，中欧班列织起中国与中亚合作的‘金色网络’。”

“钢铁驼队”，往来繁忙

“这是哈萨克斯坦境内40尺集装箱的最新价格”“货柜已经到达中国霍尔果斯海关”“这个物流方案涉及新线路，我还在和同事确认”……不到上午9时，阿金汉还没到办公室，就开始手机办公，一一回复中国客户的各种问题。

作为哈铁快运中国西安分公司物流销售高级经理，阿金汉的主要工作是为中国客户提供途径哈萨克斯坦、运往欧洲和中东多地的中欧班列物流服务。向客户随时更新集装箱价格，“盯紧”货物通关、换装流程，处理货物报关审批相关事务，与同事沟通新物流方案可行性……刚到西安两周，阿金汉已经快速适应了“随时在线”的工作模式。

“我能切身感受到，我们公司承接的中欧班列物流业务量在快速增加。我们每天都和在哈萨克斯坦的同事打电话、发邮件、开视频会议，手机总是消息不断，忙得脚不沾地。”阿金汉说。

阿金汉的忙碌工作状态，与中哈物流合作不断深化密不可分。近年来，中国与哈萨克斯坦合作建设中哈连云港物流合作基地，开辟新的铁路线；“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港投入运营；哈萨克斯坦在里海周边建立符合国际标准的大型物流基础设施……得益于中哈两国物流领域合作不断推进，中欧班列在中国与哈萨克斯坦两国间奔驰得更加顺畅。

据哈萨克斯坦官方统计，2022年，中哈两国铁路货运量达2300万吨，创历史新高。今年一季度，中哈货物运输量超过700万吨。中国官方数据显示，截至2022年底，中欧班列累计开行突破6.5万列，运输货物超600万标箱，货值达3000亿美元。中欧班列已有82条线路开通运行，其中途经中亚的中欧班列在开行总量中占比近80%。中欧班列“钢铁驼队”在中国与中亚各国间串联起物流往来网络，也将“一带一路”沿线国家的经贸商机带到中亚地区。

“哈萨克斯坦是中亚地区的运输和物流枢纽。中欧班列不仅联通了中国与欧洲多国的物流网络，也让沿线国家的货物在哈萨克斯坦‘集结’，运往其他中亚国家，丰富中亚各国市场，加深中亚经贸联系。”阿金汉说。

钱包更鼓，笑容更甜

“我的许多同事都是铁路工程专业毕业，之前他们主要参与哈萨克斯坦铁路建设工作，现在主要从事与中欧班列相关的工作。我有个直观感受，随着中欧班列业务越来越繁忙，大家的工作收入越来越高了。”阿金汉说，中欧班列的吸引力体现在生活的许多细微处。

来西安后，阿金汉被满街行驶的新能源汽车吸引。“最近，我接触到一些从中国运往哈萨克斯坦的锂电池、新能源汽车物流订单，我们公司正在探索符合锂电池国际运输要求的新物流方案。可以预见，未来，会有越来越多新能源汽车出现在中亚国家的街道上。新能源汽车和相关零部件的铁路运输对我们来说一定会是一笔大买卖。”阿金汉说，“我期待哈萨克斯坦也能逐渐普及新能源汽车。到时候，我也要买一辆炫酷新车。”

中欧班列凭借时效快、成本低等优势，成为中国新能源汽车“出海”的新选择。阿金汉的直观感受，是中欧班列联通中国与中亚经贸往来的一个生动“微镜头”。据统计，2022年，中国与中亚国家贸易额创历史新高，首次突破700亿美元。中国对中亚出口合计423.6亿美元，同比增长43.3%；自中亚进口合计278.7亿美元，同比增长35.8%。今年前3个月，中国与中亚贸易额同比增长22%，保持强劲发展势头。中国已经连续多年成为中亚国家第一大或主要贸易伙伴。

从出口工程机械、农机产品、灌溉设备、新能源汽车到进口食用油、小麦，面粉、绿豆、药材等，中欧班列中亚方向的进出口贸易货物“清单”琳琅满目。

来自中亚的面粉、食用油，在西安市民的餐桌上变成飘香馍馍；中国出口的农机，在中亚的农田上协助当地农民播种、收获；哈萨克斯坦的小麦，不出10天就抵达越南市场……正如阿金汉感受到的，中欧班列不仅织就了一张覆盖欧亚的宏大物流网络，更丰富了中国和中亚民众的“买菜篮”和“购物车”，也让许许多多像阿金汉一样从事中欧班列相关产业的中亚青年钱包更鼓，笑容更甜。

加速前进，马力十足

最近，阿金汉忙着在西安各大商务区转悠，给公司物色新办公地点。

“西安招商局丝路中心、中西部陆港金融小镇、西安中铁卓越中心……这些西安国际港务区新修建的办公楼都非常现代化，太漂亮了。”阿金汉说。

2005年，阿金汉作为大学留学生第一次来到中国，在西安度过了1年的学习时光。时隔18年，阿金汉再次回到西安，国际港务区现代化的基础设施，规模巨大的集装箱码头、堆场和物流园，建设中国（陕西）自由贸易试验区的开放政策，都让他感受到中国推动共建“一带一路”的广阔前景。

如今，中欧班列（西安）集结中心建设正展现勃勃生机。中心已开通西安至中亚国家等17条干线通道，来自“一带一路”沿线国家和国内29个省份的货物在此集散，为深化中国同中亚合作、促进双向物流畅通发挥重要作用。中欧班列长安号开行量、货物量、重箱率等核心指标连年位居全国前列。今年一季度，长安号开行超过1100列，同比增长40%。

“未来，西安将成为中欧班列货物运往中国各地的重要节点。我们公司也计划扩大西安分公司的规模，拓展在中国的物流业务，抓住中欧班列加速前进的机遇。”阿金汉说。

中国—中亚峰会期间，阿金汉现场参与了中哈（西安）商贸物流有限责任公司场站项目开工仪式，再次见证了中哈物流合作的又一里程碑。“场站建好后，中哈两国的物流往来将更加高效便利，中国与中亚间的经贸往来也将更加通畅快捷。”阿金汉充满自豪。

不仅如此，中国—中亚峰会也为中欧班列发展擘画蓝图。《中国—中亚峰会西安宣言》中指出：各方强调，应巩固中亚作为欧亚大陆交通枢纽的重要地位，加快推进中国—中亚交通走廊建设，发展中国—中亚—南亚、中国—中亚—中东、中国—中亚—欧洲多式联运，包括中—哈—土—伊（朗）过境通道，途经阿克套港、库雷克港、土库曼巴什港等海港的跨里海运输线路，发挥铁尔梅兹市的过境运输潜力。

“《宣言》的这部分内容与我们中欧班列物流行业发展紧密相关。我感受到了中国与中亚国家共同推动互联互通的信心和决心。中欧班列马力十足，我们更是干劲十足。”阿金汉说。

(责编：牛镛、杨光宇)