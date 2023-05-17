参考消息网5月17日报道 据德国《时代》周报网站5月17日报道，慈善机构乐施会估计，组成七国集团（G7）的七个富裕国家欠贫穷国家约13万亿美元未兑现的发展援助和应对气候变化支持。该组织批评道，G7国家及其银行反而要求全球南方国家偿还2.32亿美元债务。

报道称，上述计算结果是乐施会在本周的G7广岛峰会召开前公布的。

“富裕的G7国家喜欢把自己描绘成救世主，却在奉行致命的双重标准，”乐施会执行董事阿米塔布·贝哈尔说，“富裕世界亏欠全球南方国家：它们几十年前承诺给予援助，却从未兑现，还有不计后果燃烧化石燃料所造成的气候破坏带来的巨大代价。”此外，G7国家的财富是通过殖民主义和奴隶制积累的。

据报道，乐施会称，在G7峰会召开之际，工人的工资正在被削减，食品价格在飙升。世界饥饿人口增加。25年来首次出现了极端财富和极端贫困同时增加的情况。

报道称，乐施会是这样得出13万亿美元估算结果的：G7国家违背了每年向较贫穷国家提供1000亿美元应对气候变化资金的承诺。据估计，G7国家的碳排放已在中低收入国家造成8.7万亿美元的损失和破坏。此外，这些富国在1970年就已承诺每年将国内生产总值的0.7%用于发展援助，然而4.49万亿美元没有兑现——超过了承诺金额的一半。

贝哈尔认为，这些资金本可以带来改变。这些钱本可被用于儿童的学校教育、医院、药物、饮用水以及改善道路、农业和食品安全等。“G7必须偿还其债务，”贝哈尔说，“这与仁慈或慈善无关——而是道德义务。”

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