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“中国—非洲—阿拉伯视听之夜”在京举行

2023年05月17日21:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月17日电 （记者韩硕、万宇）北京优秀影视剧海外展播季特别活动“中国—非洲—阿拉伯视听之夜”17日下午在京举行。巴勒斯坦、刚果（布）、沙特阿拉伯、也门、尼日利亚、坦桑尼亚等多国驻华使馆代表出席活动。

北京市广播电视局二级巡视员张春彦表示，北京优秀影视剧海外展播季从2014年开始，已成功举办9年，持续推动北京视听内容、装备、技术、服务等产品的全球化推广，成为北京与世界文化交流合作的重要平台。

北京市广播电视局二级巡视员张春彦致辞。人民网记者 万宇摄

四达时代集团副总裁郭子琪在致辞中表示，目前，一百多部北京优秀影视剧已被翻译配音成英、法、葡、斯瓦希里、豪萨等近十种语言，在展播季向非洲多国播出，受到当地观众的欢迎和喜爱。

四达时代集团副总裁郭子琪致欢迎辞。人民网记者 万宇摄

中阿卫视台长杨威在致辞中说，中阿卫视自2019年起举办北京优秀影视剧展播季阿拉伯地区活动，已举办数十场中阿视听交流活动，译制并播出了约5万分钟的中国主题视听作品，成为阿拉伯观众感知中国、了解中国的重要渠道。

中阿卫视台长杨威致辞。人民网记者 万宇摄

参加活动的巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维表示，本次活动为中阿、中非提供了相互沟通、文明互鉴的重要平台，为文化交流、影视合作提供更多机会。希望各国媒体进一步加强联系、沟通与合作，为影视发展做出新贡献，开创文化交流新局面。

巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维致辞。人民网记者 万宇摄

本次“视听之夜”还举办“京彩之歌”外国人唱中国影视歌曲、“非声中外”影视剧配音秀、“佳片有约”展播季剧目欣赏等活动，从多角度呈现中非、中阿文化交流与合作。

(责编：崔译戈、张悦)

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