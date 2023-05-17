新华社西安5月17日电 古丝绸之路绵亘万里，延续千年，见证了无数“使者相望于道，商旅不绝于途”的繁华。而在这条东西方合作的纽带上，钱币恰如一枚枚纽扣，记录下当时中外通商易货、知识交流、友好交往的盛况。

古今货币无声“诉说”着中国同中亚国家哪些“丝路故事”？请看新华社记者从西安、塔什干和杜尚别发回的报道——

西安：外国古币形似“开元通宝”

在陕西省西安市，大唐西市博物馆建于隋唐长安城西市遗址之上。大唐西市是古丝绸之路上一个重要的国际贸易市场，来自中亚、南亚等地区的商人曾在此聚居经商。

在博物馆“丝路古币”展区，一枚外国古钱币蕴藏着特殊意义。

西安大唐西市博物馆收藏的突骑施汗国古钱币。新华社记者眭黎曦摄

博物馆展览宣教部副部长林喆为记者“翻译”出钱币无声的语言——这枚古钱币来自当时的“突骑施汗国”，在今天的中亚地区，“钱币造型与唐朝‘开元通宝’非常相似，方孔圆钱，中间穿孔便于携带”。一枚小小钱币“道”出当时中外文化相互影响和融合的印迹。

“丝绸之路不仅是一条商路，还是一条经济之路、文化之路和交流之路。”林喆说。

塔什干：纸币上的丝绸之路

如今，不同国家的货币继续讲述着中外交流合作的故事。乌兹别克斯坦2021年发行的一版纸币以古丝绸之路为主题设计，图案选取丝路上的文化建筑、考古遗址和出土文物等元素。

乌兹别克斯坦100000苏姆纸币。（视频截图）

这套纸币的水印图案是骆驼，令人遥想起在古丝绸之路上回响千载的驼铃声，展现中国同中亚地区自古以来紧密的商贸联系和友好往来。

杜尚别：纸币上的“中国建造”

在塔吉克斯坦面额200索莫尼的纸币上，印着一座宏伟气派的建筑物——塔吉克斯坦国家图书馆。这座由中国企业承建的建筑在当地大受欢迎，集城市地标、文化活动、人文中心于一体，也是中塔友谊的象征。

塔吉克斯坦200索莫尼纸币。（视频截图）

货币承载着各国厚重的历史，展现着不同地域的文化风貌，对推动商贸交流、促进文化融合、增进人民友谊发挥着重要作用。

古丝绸之路上，西安是起点之一，中亚是必经之地。今天，中亚地区是共建“一带一路”的首倡地，也是互联互通的标杆地。今后，还将有更多像货币一样的“纽扣”，继续讲述睦邻友好、合作共赢的新丝路故事。

策划：倪四义 孙波

监制：储国强 冯俊扬

统筹：闫珺岩 徐海静 赵宇 林小春 陈晨

编导：眭黎曦 淡然 王晨笛

记者：眭黎曦 淡然 孙正好 李华

视频：眭黎曦 李光正

编辑：孙浩 鲁豫 沈浩洋 梁尚刚 陈玉芬

新华社国际部 陕西分社联合制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔译戈、张悦)