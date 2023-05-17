人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国-中亚峰会丨如果钱币会说话——中国中亚友好交往的前世今生

2023年05月17日18:21 | 来源：新华网
小字号

新华社西安5月17日电 古丝绸之路绵亘万里，延续千年，见证了无数“使者相望于道，商旅不绝于途”的繁华。而在这条东西方合作的纽带上，钱币恰如一枚枚纽扣，记录下当时中外通商易货、知识交流、友好交往的盛况。

古今货币无声“诉说”着中国同中亚国家哪些“丝路故事”？请看新华社记者从西安、塔什干和杜尚别发回的报道——

西安：外国古币形似“开元通宝”

在陕西省西安市，大唐西市博物馆建于隋唐长安城西市遗址之上。大唐西市是古丝绸之路上一个重要的国际贸易市场，来自中亚、南亚等地区的商人曾在此聚居经商。

在博物馆“丝路古币”展区，一枚外国古钱币蕴藏着特殊意义。

西安大唐西市博物馆收藏的突骑施汗国古钱币。新华社记者眭黎曦摄

博物馆展览宣教部副部长林喆为记者“翻译”出钱币无声的语言——这枚古钱币来自当时的“突骑施汗国”，在今天的中亚地区，“钱币造型与唐朝‘开元通宝’非常相似，方孔圆钱，中间穿孔便于携带”。一枚小小钱币“道”出当时中外文化相互影响和融合的印迹。

“丝绸之路不仅是一条商路，还是一条经济之路、文化之路和交流之路。”林喆说。

塔什干：纸币上的丝绸之路

如今，不同国家的货币继续讲述着中外交流合作的故事。乌兹别克斯坦2021年发行的一版纸币以古丝绸之路为主题设计，图案选取丝路上的文化建筑、考古遗址和出土文物等元素。

乌兹别克斯坦100000苏姆纸币。（视频截图）

这套纸币的水印图案是骆驼，令人遥想起在古丝绸之路上回响千载的驼铃声，展现中国同中亚地区自古以来紧密的商贸联系和友好往来。

杜尚别：纸币上的“中国建造”

在塔吉克斯坦面额200索莫尼的纸币上，印着一座宏伟气派的建筑物——塔吉克斯坦国家图书馆。这座由中国企业承建的建筑在当地大受欢迎，集城市地标、文化活动、人文中心于一体，也是中塔友谊的象征。

塔吉克斯坦200索莫尼纸币。（视频截图）

货币承载着各国厚重的历史，展现着不同地域的文化风貌，对推动商贸交流、促进文化融合、增进人民友谊发挥着重要作用。

古丝绸之路上，西安是起点之一，中亚是必经之地。今天，中亚地区是共建“一带一路”的首倡地，也是互联互通的标杆地。今后，还将有更多像货币一样的“纽扣”，继续讲述睦邻友好、合作共赢的新丝路故事。

策划：倪四义 孙波

监制：储国强 冯俊扬

统筹：闫珺岩 徐海静 赵宇 林小春 陈晨

编导：眭黎曦 淡然 王晨笛

记者：眭黎曦 淡然 孙正好 李华

视频：眭黎曦 李光正

编辑：孙浩 鲁豫 沈浩洋 梁尚刚 陈玉芬

新华社国际部 陕西分社联合制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部