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赵乐际对塞内加尔进行正式友好访问

2023年05月17日18:18 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔5月17日电（记者应强 齐紫剑）应塞内加尔国民议会议长迪奥普邀请，中国全国人大常委会委员长赵乐际14日至16日对塞内加尔进行正式友好访问，在达喀尔会见总统萨勒，与国民议会议长迪奥普举行会谈。

5月14日至16日，应塞内加尔国民议会议长迪奥普邀请，中国全国人大常委会委员长赵乐际对塞内加尔进行正式友好访问。这是5月15日，赵乐际在达喀尔会见塞内加尔总统萨勒。新华社记者 庞兴雷 摄

　　会见萨勒时，赵乐际首先转达了习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。赵乐际说，在两国元首共同引领和推动下，中塞全面战略合作伙伴关系不断向前发展，两国政治互信进一步提升，各领域合作成果丰硕。中方赞赏塞方积极支持习近平主席提出的系列重大倡议和理念，感谢塞方在台湾、人权、涉疆等问题上给予中方的宝贵支持。愿同塞方拓展务实合作，加强中非合作“九项工程”同“振兴塞内加尔计划”对接，深化文化、教育、医疗等领域交流。中塞是中非合作论坛共同主席国，要落实好论坛成果，携手共建“一带一路”。中方对非合作始终坚持真实亲诚理念和正确义利观，从不附加任何政治条件，不开空头支票，将继续为促进非洲和平与发展作出积极贡献。

　　萨勒请赵乐际转达对习近平主席的良好祝愿。他说，塞中是好朋友和战略伙伴，两国在政治、经贸、基础设施、文化、卫生等领域合作取得重要成果。塞恪守一个中国原则，反对将人权政治化。中国真心诚意帮助非洲，中非合作论坛对促进非中团结合作发挥了积极作用。中国以发展为目标进行新长征取得的成就，为非洲树立了榜样，特别是中国坚持独立自主走符合本国国情的发展道路，组织人民高效推进国家建设，具有重要启示意义。

　　与迪奥普会谈时，赵乐际说，中塞是重要合作伙伴。两国人民并肩抗击新冠疫情，谱写了患难与共的友好新篇章。双方要巩固政治互信，增进人民友好，推动务实合作朝着高质量、可持续、惠民生方向发展。两国立法机构要以落实两国元首重要共识为首要任务，继续开展多层次、多领域交流，为互利合作提供坚实法律保障。密切在多边议会机制中的协调配合，维护中塞、中非共同利益。

　　迪奥普说，塞中坚定相互理解、相互支持，建立了高度互信的双边关系。感谢中方长期以来为塞经济社会发展提供的支持和帮助。塞国民议会愿与中国全国人大加强友好往来，促进塞中经贸、人文、体育、科技、地方等领域合作。

　　赵乐际向塞方介绍了中共二十大、人民代表大会制度等情况。塞方表示，相信中国一定会实现自己的奋斗目标。中国的发展壮大，有利于世界格局更加平衡，有利于捍卫世界公平正义。

　　访塞期间，赵乐际考察了中非共建“一带一路”重要成果迪亚姆尼亚久工业园，希望工业园充分发挥经济效益和社会效益，助力塞方提高自主发展能力；出席在非中资企业座谈会，勉励中资企业弘扬“中非友好合作精神”，拓展中非经贸合作广度和深度；参观黑人文明博物馆，提出要积极践行全球文明倡议，共同开创人文交流、文化交融、民心相通新局面；参观中国援外医疗队派遣60周年纪念展，看望了援塞医疗队队员。

　　赵乐际在结束对塞内加尔访问并前往马来西亚访问途中，在阿联酋迪拜作技术经停。17日，赵乐际会见了阿联邦国民议会议长萨格尔，双方就加强立法机构合作，推动中阿全面战略伙伴关系发展交换了意见。

(责编：崔译戈、张悦)

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