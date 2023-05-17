新华社北京5月17日电 俄乌局势近日一系列动态引人关注。除了战事继续胶着，俄乌境内目标频频受到对方打击。乌总统泽连斯基赴多个欧洲大国寻求更多军援。有美国媒体分析认为，美方或因总统选战因素而“空”出“军援C位”给欧洲盟友。

在中国代表开启劝和促谈之旅之际，中方敦促国际社会以最大的紧迫感推动政治解决乌克兰危机。

俄乌境内目标频频受袭

在乌克兰，当地时间16日凌晨，新华社记者在首都基辅听到密集爆炸声。乌方官员说，俄罗斯当天对基辅实施了“异常密集”的空袭，乌防空系统正在拦截目标。

俄国防部发言人科纳申科夫16日说，当天凌晨，俄军使用高精度武器对乌境内军事设施进行集中打击，包括乌武装部队部署点及西方援乌武器和弹药储存地。

另据乌方通报和媒体报道，连日来乌境内目标受打击程度加剧。曾在一天内，切尔尼戈夫州、哈尔科夫州等10个州遭到俄导弹等打击。13日，赫梅利尼茨基州一处“关键基础设施”遭无人机袭击，发生强烈爆炸，社交媒体上流传相关画面，有媒体称此设施存放北约近期援乌武器弹药。

在俄罗斯，据俄方通报和媒体报道，连日来，布良斯克州、库尔斯克州、别尔哥罗德州等地报告多起遭乌方无人机袭击事件。13日，俄军两架米-8直升机、一架苏-34轰炸机和一架苏-35战斗机在布良斯克州坠毁，也可能与乌方有关。

据俄媒报道，在英国11日确认向乌军交付“风暴之影”巡航导弹后，俄军15日首次通报拦截该型导弹；乌军近日多次向卢甘斯克地区发射这一导弹。其射程超过250公里，英国是首个向乌军提供远程巡航导弹的国家。

俄乌战事继续僵持。顿涅茨克地区交通要地巴赫穆特的激烈战斗仍在继续，俄国防部通报俄两名上校阵亡。俄媒称俄方此类战损通报并不常见。

泽连斯基访欧“补货”军备

泽连斯基刚刚结束了对意大利、德国、法国和英国等国访问，同德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、英国首相苏纳克等人会晤，寻求军援是其主要目标，并取得一些收获：

——在其到访前夕，德国国防部宣布向乌克兰提供总额27亿欧元（约合30亿美元）的一揽子军事援助。这是乌克兰危机去年2月升级以来德国提供的最大一笔军援。

——法国宣布将在未来数周向乌军提供包括AMX-10RC轻型装甲车在内的数十辆装甲车及轻型坦克，并将帮助乌方提升防空能力。

——英国宣布将向乌克兰提供数百枚防空导弹和更多无人机系统，包括数百架射程超过200公里的新型远程攻击型无人机。

据报道，泽连斯基在会晤苏纳克后称乌方打算创建一个“跨国战机联盟”，旨在培训乌飞行员驾驶西方先进战机。

对此，马克龙说，法方对于乌飞行员在法国境内接受培训持开放态度，但否认法国将向乌克兰提供战斗机。德国总理朔尔茨在被问及战机一事时有所回避，称德国已向乌克兰提供了防空系统。苏纳克承诺今年夏天起提供驾驶F-16战机的培训，但坦言帮乌克兰获得战机“不是很简单”。

美媒：“军援C位”换为欧洲？

英国国际战略研究所分析师弗朗索瓦·埃斯堡认为，泽连斯基访欧目的一方面显然是为了“武器”，另一方面是“塑造政治战场”。

《纽约时报》分析称，泽连斯基此次访欧反映出一个政治形势的变化苗头——欧洲正在军援乌克兰方面承担起“更中心的角色”。尽管美国目前仍是乌最大武器供应方，但乌方担心这一局面可能随着美国总统选战升温、拜登政府注意力转移而受到影响。

俄科学院美国和加拿大研究所首席研究员弗拉基米尔·瓦西里耶夫认为，西方持续军援乌克兰，想让俄长期陷在这场冲突中，造成俄方的战略失败，但其为此耗费的政治、经济、社会成本也日益增加。

俄军事专家尤里·克努托夫说，俄乌冲突已发展成为一场持久战，西方提供的重型武器及远程巡航导弹只会让未来战事烈度螺旋式上升。

中方：重启对话谈判不能一等再等了

中国常驻联合国代表张军15日在安理会乌克兰人道问题公开会上发言，敦促国际社会以最大的紧迫感推动政治解决乌克兰危机。张军强调，复杂问题没有简单答案，全面解决总要迈出第一步，重启对话谈判不能一等再等了。各方要为推动对话谈判创造条件，而不是火上浇油、激化矛盾，试图从中渔利。中方在乌克兰问题上始终站在和平一边，致力于劝和促谈。

他说，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使已启程赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。中方愿同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机政治解决作出不懈努力。（记者：陈丹、耿鹏宇、李东旭、尚绪谦；剪辑：沈浩洋；编辑：孙浩、闫珺岩、刘健、梁尚刚、陈玉芬）

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