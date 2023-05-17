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人民币国际化推动中沙经贸合作深入发展

——中国工商银行沙特吉达分行开业

2023年05月17日17:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网利雅得5月16日电 （记者张志文）5月16日，中国工商银行沙特吉达分行开业仪式暨人民币业务推介会在沙特阿拉伯首都利雅得举行，中沙各界代表围绕当前中国经济金融发展、跨境人民币服务等话题进行交流分享。

中国工商银行利雅得分行在会上分别与沙特私有化中心签署合作谅解备忘录，与沙特阿吉兰集团签订人民币业务合作协议，进一步推动人民币国际化，为中沙经贸合作深入发展创造更多有利条件。

中国工商银行董事长陈四清在致辞中表示，在两国元首的擘画指引下，中沙各领域务实合作不断走深走实，为两国人民带来了实实在在的好处，也为全球经济复苏注入了强大信心和动力。

中国驻沙特使馆临时代办殷立军认为，中沙两国经贸合作日益密切，人民币结算和投资的发展潜力巨大。

沙特商工会主席、利雅得商会主席阿吉兰代表商会赞赏沙中两国商界为加强贸易交流所作努力，相信和中国朋友的合作会更好地实现双方愿景和规划。沙特国际电力水务集团首席财务官阿尔穆·哈迪卜表示，中国是世界重要的经济引擎，创造了巨大的合作机会，愿同中国工商银行进一步探讨人民币业务合作机会，支持人民币国际化。

据统计，2022年，中沙双边贸易额达到1160亿美元，沙特连续20多年是中国在中东地区第一大贸易伙伴，中国自2013年起成为沙特第一大贸易伙伴。近年来，沙特金融市场迅速发展壮大，首都利雅得已经成为中东地区金融中心之一。在此背景下，中沙金融合作不断升级，为两国贸易投资便利化和人民币国际化创造更多机遇。

作为沙特首家中资银行，中国工商银行利雅得分行于2016年正式开业。据沙特媒体报道，沙特内阁已正式批准中国银行在沙特开设分行，这将成为沙特第二家中资银行。今年3月，中国进出口银行和沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，标志着两国金融机构合作再度升级。

阿吉兰对记者表示，中国是对于世界经济具有重要影响力的大国，沙特是中东地区经济发展速度最快的国家之一。当前，共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”紧密对接，为两国企业开展深入合作、共同开拓第三方市场提供了重要机遇。阿吉兰表示相信人民币国际化将助力沙中企业更加便利地开展贸易投资，也将为两国人民带来更多实实在在的福祉。

(责编：崔译戈、张悦)

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