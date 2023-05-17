人民网曼谷5月16日电 （记者赵益普）16日，中国援柬中医抗疫医疗队在位于柬埔寨金边的考斯玛中柬友谊医院举办“中医门诊开放日”活动，医疗队为所有来门诊的患者解疑、看诊、赠送药品。15日，中国援柬中医抗疫医疗队全体17名队员获得柬埔寨卫生部颁发的柬埔寨王国骑士勋章。据悉，医疗队已顺利完成一年的任务，即将于近期返回中国。

柬埔寨患者给医疗队送来感谢信。中国援柬中医抗疫医疗队供图

考斯玛中柬友谊医院院长谭索坤16日表示，在医疗队的努力下，中医门诊开设一年多以来，已经成为了该院的明星门诊，中医科学深入人心，柬中医学合作造福柬埔寨民众。

中国援柬中医抗疫医疗队是中国政府派出的首支国家级中医援外医疗队。一年多以来，医疗队除完成常规门诊及义诊任务外，还举办了多次多边学术会议及培训项目，在柬埔寨推广中国医疗管理经验。在中国驻柬埔寨大使馆的领导下，医疗队还为正在柬埔寨举办的第32届东南亚运动会提供医疗保障。

中国援柬中医抗疫医疗队管理组和考斯玛中柬友谊医院院方座谈。中国援柬中医抗疫医疗队供图

据中国援柬中医抗疫医疗队队长徐凤芹介绍，一年多以来，医疗队的中医门诊数量超过1.6万人次，义诊超过6千人，开展各类义诊、科普讲座107次，“中医药在当地民众中的影响力不断增大”。

徐凤芹为柬埔寨患者义诊。中国援柬中医抗疫医疗队供图

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