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中国-中亚峰会丨乌兹别克斯坦官员：乌兹别克斯坦愿与中国展开全方位各领域合作

2023年05月17日16:18 | 来源：新华社
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　　新华社西安5月17日电（记者赵嫣　董越）乌兹别克斯坦-中国商务论坛17日在西安举行，乌兹别克斯坦投资、工业与贸易部长拉齐兹·库德拉托夫在致辞中表示，乌兹别克斯坦政府高度重视发展对华经贸和投资合作，愿推动与中国全方位各领域合作进一步发展。

　　库德拉托夫说，中国-中亚峰会即将召开，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫也将对华进行国事访问，乌兹别克斯坦-中国商务论坛在此时举办，充分体现了乌中两国务实合作的高水平、全方位和多领域。

　　他说，中国是乌兹别克斯坦最重要的合作伙伴之一。按照乌方统计，去年两国间双边贸易额较上一年增长20%，两国元首确定的100亿美元贸易额目标有望早日实现。乌中两国经济合作的潜力还远未得到充分挖掘。一大批乌中合作的重大项目相继在乌落地，涵盖化学工业、纺织业、石油化工行业等产业部门，在这个中亚国家创造了数以万计的工作岗位。

　　库德拉托夫还介绍了乌兹别克斯坦近年来进行的改革和“新乌兹别克斯坦”建设中关于优化投资营商环境的具体措施，欢迎中国企业前往乌兹别克斯坦考察合作项目，投资兴业。

　　库德拉托夫说，中国和乌兹别克斯坦禀赋不同，优势互补，中国先进的创新科技可以与乌兹别克斯坦丰富的人力资源相结合，提高能源利用效率，合作生产高附加值产品供应本国市场并向第三方国家出口。在机械车辆制造、电子、食品生产等领域乌中两国可进一步加强合作。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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