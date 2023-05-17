人民网伦敦5月16日电 （记者周卓斌）16日，中国驻英国使馆发言人就英国政客特拉斯窜访台湾发表谈话。

英国政客特拉斯近期窜访台湾，进行她危险的政治表演。这种表演对英国有百害而无一利。特拉斯的挑衅之举已引起中国民众强烈愤慨，将遭到有良知的各界人士唾弃！

世界上只有一个中国，台湾自古就是中国领土不可分割的一部分。台湾回归中国是二战后国际秩序的重要组成部分，包括《开罗宣言》《波茨坦公告》在内的一系列国际法文件明确了中国对台湾的主权。一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则，为联合国大会2758号决议所确认。一个中国原则是中英建立和发展外交关系的政治基础和重要前提。任何负责任的政治人物，都应恪守一个中国原则，而不是拿国家关系作政治操弄。

当前台海和平的最大威胁是“台独”分裂行径和外部势力对其纵容支持。特拉斯之流打“台湾牌”，搞“政治秀”，与“台独”分裂势力沆瀣一气，挑动两岸对立对抗，加剧两岸紧张态势，其行可鄙，其心可诛。

台湾问题是中国核心利益中的核心。任何违反一中原则的行径，都会给中英关系带来严重后果。我们奉劝英方个别政客纠正错误，停止拿台湾问题做政治秀，纵容支持“台独”分裂势力。否则只会更加暴露其作为一名失败政客的本质，受到中国人民更加强烈的反对。

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