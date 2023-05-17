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海外网评：峰会未开抗议声起，G7该好好反思了

2023年05月17日15:29 | 来源：海外网
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5月14日，在日本广岛街头，日本民众举着“不要战争、不要核武器、不要G7”等标语，强烈抗议七国集团（G7）峰会将在广岛召开。（图源：新华社）

　　七国集团（G7）峰会将于5月19日至21日在日本广岛举行。就在峰会召开前夕，不少日本民众在广岛街头举着“不做战争帮凶”“不要G7”等标语表达对G7峰会的抗议。峰会还未开，抗议声已起，这样的尴尬境地值得G7好好反思。

　　日本是今年G7轮值主席国，负责主导和制定G7峰会的相关议题。日本首相岸田文雄G7峰会前夕接受媒体采访时，点名中俄，称不允许凭借实力单方面改变现状。日本广播协会（NHK）网站16日报道，考虑到中国，日本正与各国协调，计划将G7携手合作对抗“经济胁迫”等内容写入最终的领导人联合声明中。G7广岛峰会开成什么样、各成员国围绕哪些议题进行沟通讨论，与作为轮值主席国的日本有着不小关系，根据日媒披露的信息不难看出，日本有意配合美国将G7峰会朝着集团对抗的“阴沟”里带。

　　G7最初成立的目的是协调西方宏观经济政策，但近年来G7原本的经济合作属性淡化，军事对抗色彩却不断增强。例如，在美日两国鼓动下，2021年的G7领导人联合声明首次写入台海局势相关内容。在即将举行的G7广岛峰会上，日本设定的议题包括应对乌克兰危机、要求中国遵守“国际秩序”等。通过这些议题设定不难看出，日本想通过举办G7峰会来夹带“私货”，妄图借G7之力来对中国施压。同时，G7带给地区和国际社会越来越明显的挑战和隐患值得警惕。日本民众在G7广岛峰会前夕高举“不做战争帮凶”的标语，折射出人们对G7未来定位的担忧与不安。14日参加抗议活动的广岛市民宫原亮就认为，G7广岛峰会将是一个让乌克兰危机再次升级的会议。北约已经对乌克兰进行武力支持了，日本也打算向乌克兰提供金钱或军事支持。“这不能让战争结束，也不可能实现和平，只能让世界陷入更悲惨的境地。”

　　G7不应做“战争帮凶”，也不应做“经济胁迫”的帮凶。根据英国广播公司报道，在G7峰会之前先举办的G7财长及央行行长会议上，美国财政部长耶伦便提及，美国一直在考虑对中国对其他国家市场施行的所谓“强制性经济政策”采取反制，并可能在G7峰会上得到其他国家的协调及协助。而英国《金融时报》报道说，他们掌握到峰会草拟的相关文件称，此次G7峰会美国和日本想将“经济安全”作为主要议题之一。显然，美国是炒作“经济胁迫”话题的主要推手，而怀有私心的日本趁势“贴心”地递上了“刀子”。事实上，要说“经济胁迫”这顶“帽子”，美国自己戴最合适。G7很多成员都曾遭遇美国的“经济胁迫”：远有上世纪80年代，美国强迫日本签署《广场协议》，近有2022年美国政府通过带有强烈单边主义和保护主义色彩的《通胀削减法案》，引发法国、德国等国强烈不满。日本东芝、德国西门子、法国阿尔斯通等G7成员国企业，只要是挑战了美国的利益，便无一例外遭到美国的无情打压。

　　如果G7国家真正关注经济安全的话，就应该携手向美国施压，要求美国立即停止以国家安全为名行打压、遏制他国之实，停止滥施单边霸凌行径，停止胁迫盟友搞排他性小圈子，停止扰乱全球产业链供应链安全稳定，停止将世界分裂成两大市场、两套体系。美国知名经济学家、诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨认为，美国的对华“敌对”政策或使世界分裂成两个集团，他敦促西方国家向发展中国家提供投资，而不是“说教”。

　　G7如何定位自身，又如何面向未来，究竟是继续盲目跟着美国搞“小圈子”，还是积极与国际社会携手，共促和平、共促发展，是G7成员国应该作出决断的一道选择题。身为“富国俱乐部”成员，G7不能只从少数国家利益出发，损害国际社会绝大多数国家的利益，而应顺应开放包容的时代大势，多想想如何为世界的和平、稳定与发展做些实实在在的好事。（陈洋）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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