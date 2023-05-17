中国同中亚五国建交30多年来走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，树立了新型国际关系典范。俄罗斯社会各界普遍认为，中国—中亚峰会将为中国、中亚各国乃至地区发展创造新的机遇。

中国与中亚国家合作成果得到俄各界肯定和认可。俄《生意人报》报道称，中国正在成为中亚国家的主要经贸伙伴。中国在中亚国家贸易额和直接投资都在快速增长。数据显示，中亚国家与中国之间的贸易额在20年间增长了24倍以上，其间中国对外贸易额增长了8倍。对于中亚地区国家来说，中国已经成为重要的合作伙伴之一。例如，中国占吉尔吉斯斯坦外贸的34%，占哈萨克斯坦外贸的18%。

俄罗斯《消息报》网站日前刊发《中国为何邀中亚领导人齐聚一堂》分析指出，中国与中亚关系的基础是经济。中国海关的统计数据显示，2022年，北京与中亚五国的贸易额增长约40%，达702亿美元，创下历史新高。2023年一季度的贸易额同比增长22%。中亚国家对华出口原材料，包括石油、天然气、黄金和铝等。中国提供机械、设备、机电产品和零部件等高附加值商品。中国是该地区国家的主要经贸伙伴之一。

数据显示，截至今年3月底，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元，累计完成工程承包营业额639亿美元。各方持续推进基础设施、油气采矿、加工制造、医疗卫生、教育科技、数字经济等领域合作，一批大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善。

欧亚开发银行总经济师分析认为，中亚地区各国需要克服四大关键结构性挑战，其中最为突出的是缺乏出海口，改善交通基础设施于中亚各国而言尤为重要。可以看到，各方正在朝该方向努力。上月中国—中亚外长第四次会晤新闻公报中指出，互联互通是中国同中亚国家合作的优先方向，将全面落实《关于深化中国—中亚互联互通合作的倡议》，打造集公路、铁路、航空、口岸等为一体的立体化、综合性互联互通网络，为人员往来和货物流通提供更多便利条件。

深化中国与中亚合作，对于地区经济复苏和加速发展而言同样是重要机遇。俄科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任卢科宁表示，北京致力于解决疫情后的经济问题，此次中国—中亚峰会也是在构建与中亚国家关系的新模式。莫斯科和北京在地区发展中不是竞争关系，而是互补关系。

俄罗斯政治评论员米哈伊尔·基里洛夫表示，维护中亚地区安全稳定与和平发展对中亚国家和俄罗斯等邻国来说非常重要。希望在此次峰会上，各方就在当前国际和地区形势下如何共同应对挑战、维护地区安全进行深入讨论。 （经济日报驻莫斯科记者 李春辉）

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