5月16日，第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江省宁波市开幕。（图源：新华社）

5月16日至20日，第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会（以下简称“中东欧博览会”）在宁波举行，主题为“深化务实合作 携手共向未来”。此次博览会是疫情发生以来首次广泛邀请中国—中东欧国家工商界代表线下来华参会，其中中东欧企业超过400家。通过面对面有温度的交流，共叙友谊、共话合作、共谋发展，将汇聚工商界深度参与中国—中东欧国家经贸合作的强大力量。

中国—中东欧国家合作是中欧关系的重要组成部分。与西欧发达国家相比，中东欧国家大多属于新兴经济体，对华合作的重点和需求主要集中在加快基础设施建设、吸引外来资金、扩大对华出口等方面。因此，拥有超大规模市场的中国与区位优势明显、资源禀赋突出的中东欧国家合作互补性较强。中国—中东欧国家合作机制自2012年成立以来，有力促进中东欧国家基础设施建设和经济社会发展。作为中国—中东欧国家合作框架下最重要的务实合作平台之一，中东欧博览会的举办对于推进中国和中东欧国家经贸合作具有重要意义。

今年是中国—中东欧国家合作机制第二个十年的起步之年，在此背景下中东欧博览会的举办承载了更多期待。规模又创新高，本届中东欧博览会的参展商约3000家，比第二届增长了30%；展品更加亮眼，波兰万波啤酒、塞尔维亚DR Milk奶油奶酪、希腊乌佐茴香酒等14个欧盟地理标志产品集中亮相；支持中东欧国家企业在博览会期间开展跨境电商销售，让更多展品变商品……本届中东欧博览会将以实打实的成果助力中国和中东欧国家的互利合作，充分展示了中国推动与中东欧国家贸易平衡、可持续发展的积极意愿。

当前，欧洲正在经历一轮对华认知及战略的大思考、大辩论，各种论调争执不下，不时出现对华“脱钩断链”“去风险”等杂音。中东欧博览会这样的盛会释放的信号是清晰而明确的：中国对外输出的是机遇不是危机，是合作不是对抗，是稳定不是动荡，是保险不是风险。匈牙利是本届中东欧博览会的主宾国，匈牙利外长西雅尔多来华参会前曾公开表示，匈牙利不希望欧盟变成“反华集团”，主张与中国进行战略合作。在华期间，他也多次表示，“匈中、欧中合作是机遇而不是风险”“欢迎中国投资，反对‘脱钩断链’”，表达了“坚定支持中国—中东欧合作和欧中关系向前发展”的鲜明态度。

中国—中东欧合作的成果有目共睹。2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%，中国自中东欧国家进口年均增长9.2%。今年一季度，双方贸易额达333亿美元，增长1.6%，开局总体平稳向好。中国同中东欧国家投资合作也日趋紧密，双向投资规模已接近200亿美元。今年一季度，中国对中东欧国家全行业直接投资同比大幅增长148%，中国企业赴中东欧地区投资意愿强烈，投资领域涉及汽车零部件、家电、医药、物流、能源、矿产等。中国同中东欧国家基础设施项目稳步实施，近年来黑山南北高速公路优先段、克罗地亚佩列沙茨大桥先后通车，匈塞铁路稳步推进，交通、能源等基础设施在建项目进展顺利，成为中国与中东欧国家合作的亮点。中国同中东欧国家互联互通发展迅速，中欧班列蓬勃发展，2022年全年开行1.6万列，同比增长9%，南向通道成功开通，提供了对欧运输新方案。波兰、匈牙利、斯洛伐克等国成为中欧班列重要通道和目的地。中欧陆海快线建设积极推进，希腊比雷埃夫斯港吞吐量居地中海港口前列，中国与波兰、斯洛文尼亚、克罗地亚等国港口物流合作日益密切。

现实的场景更有说服力。从亮点纷呈的中东欧国家博览会现场，外商们将亲身感受到中国愿同中东欧国家共享中国发展红利的诚意，亲眼看到中国—中东欧国家经贸合作高质量发展的更广阔前景。（栾雨石）

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