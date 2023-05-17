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首次使用新场馆、超5000种展品亮相 中国-中东欧国家博览会亮点多多

2023年05月17日15:24 | 来源：央视新闻客户端
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5月16日，第三届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波开幕。本届博览会首次使用新场馆，超5000种展品亮相。

本届博览会为期五天，首次使用新场馆，400多家境外展商参展，展品涵盖六大品类，展品数量超过5000种，重点聚焦中东欧国家农产品、食品和特色消费品。

总台央视记者 张歆：在本届博览会上，保加利亚的玫瑰精油、希腊的科扎尼西红花、匈牙利的贵腐酒等一批欧盟地理标志产品首次集中亮相。

不仅是消费品，一系列来自中东欧国家的技术类产品今年首次参展。匈牙利的魔墙显示屏、斯洛文尼亚滑雪设备器材等吸引众多观众驻足。

伊兰集团高级副总裁 莱昂·克洛赛克：我们带来了一系列滑雪器材，包括可折叠滑雪板、滑雪靴等。我们希望借此机会，展示斯洛文尼亚的制造工艺和运动文化，并进一步拓展中国市场。

此外，本届博览会首次设立服务贸易专区，9家中东欧国家旅游促进机构和22家港口、铁路等物流企业参展。

今年新开设的常年馆二期，通过打造多个消费场景，使采购商和消费者可以沉浸式体验咖啡、美妆、工艺品等中东欧特色商品。博览会期间，还将同步开展会议论坛、人文交流等27项重要活动。

宁波市中东欧博览与合作促进中心主任 张亚东：努力开拓新空间，创新新形式，挖掘新内涵，为中国-中东欧国家经贸合作搭建更宽平台，推动双向合作走深走实。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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