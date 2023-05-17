新华社布达佩斯5月17日电 专访：匈牙利对中国-中东欧国家博览会寄予厚望——访匈牙利出口促进局中国市场负责人伊哈斯

新华社记者陈浩

“我们对参加第三届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会寄予厚望。”匈牙利出口促进局中国市场负责人伊哈斯·饶妮特日前在接受新华社记者书面采访时说，希望通过此次博览会建立和加强与中国公司的合作伙伴关系，探索新的商业机会，促进匈牙利商品和服务出口。

第三届中国-中东欧国家博览会5月16日至20日在浙江省宁波市举行。匈牙利是此次博览会的主宾国。据介绍，在此次博览会上，面积达456平方米的匈牙利国家馆将展示源自匈牙利的台科搏（桌式足球）球桌、可同时与数百人互动的数字“魔幻墙”以及匈牙利葡萄酒、精选小吃等产品。

伊哈斯说，匈牙利企业对在中国市场展示其产品和服务表现出极大兴趣和热情，此次博览会共有35家匈牙利企业参展。

她表示，得益于此前两届博览会以及在新冠疫情期间组织的众多商务会议，匈牙利牛肉和葡萄酒对华出口大幅增加。中国企业对匈牙利的食品和创新智能产品也有浓厚兴趣，期待未来在这些产品类别加深合作。

自2012年中国-中东欧国家合作机制建立以来，中匈经贸合作成果丰硕。据匈牙利出口促进局统计，2012年至2022年间，匈中两国贸易持续稳步增长，年均增长率为8.98%。

伊哈斯说，2022年中国经济“稳中有进”，“当世界上大多数主要经济体都在努力抗击通胀的时候，中国的居民消费价格指数全年仅温和上涨，民生保障继续加强。”

匈牙利出口促进局预计，中国经济2023年将至少增长5.5%。伊哈斯表示，中国是世界上表现最好的主要经济体之一，这对匈牙利企业来说意味着机遇。

“我们相信此次博览会将成为匈牙利展示经济潜力及加强对华贸易关系的绝佳平台，”伊哈斯说，“博览会将助力我们与中国企业建立长期、互利的伙伴关系，为两国的发展和繁荣作出贡献。”

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