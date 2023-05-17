新华社巴黎5月16日电（记者徐永春）欧洲“核联盟”成员国16日在巴黎召开会议，为欧洲核能发展拟定“路线图”，预计到2050年欧盟核电装机容量将从目前的100吉瓦提高至150吉瓦。

在法国能源转型部的召集下，比利时、保加利亚等14个欧洲“核联盟”成员国派代表参加了当天会议，具有观察员地位的意大利和作为嘉宾国的英国也派代表出席。

据法国能源转型部当天发布的新闻公报，本次会议主要讨论两个议题：一是如何建立独立的欧洲核供应链；二是欧洲核工业复兴的条件。与会方签署了一份联合声明，呼吁制定欧洲行动计划，以促进核能部门在技术、创新、安全标准等方面的合作。

公报预计，在现有核电设施持续安全运行基础上，如果欧盟新建30个至45个大型核反应堆，同时发展小型模块化核反应堆，到2050年其核电装机容量将提升至150吉瓦。

公报称，本次会议发出明确信号，即核电在欧洲能源战略中的重要性，这既是为了加强欧洲的能源主权，也是为了加速去碳化和实现气候目标。

这是欧洲“核联盟”成员国第三次召开会议，首次会议于今年2月28日在瑞典首都斯德哥尔摩召开，该联盟是在法国倡议下成立的。

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