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中老“友谊盾牌—2023”联演展开混编联训

——交流互鉴，两军完成多型武器装备实弹射击

2023年05月17日09:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网万象5月16日电（记者孙广勇）“榴弹发射组注意，迅速前出占领阵地，对敌碉堡群实施摧毁……”当地时间5月14日上午，在老挝人民军库玛丹学院训练场上，参加“友谊盾牌-2023”联演的老挝方参演官兵正随车观摩中方参演部队车载武器操作示范，双方参演官兵在实弹射击中频频互动、交流互鉴，提升训练质效的同时，进一步增进了彼此间的互信和友谊。

按照计划，中老两军参演部队在以“模拟打击边境山岳丛林地跨国犯罪武装据点”背景下，通过使用双方武器装备进行观摩体验射击、组队混编同训、经验分享交流的方式，区分多弹种、多课目进行不同射击训练内容交流，加快熟悉操作双方武器装备性能，有效检验参演官兵在不同环境下使用陌生武器装备开展射击能力。

在骄阳烈日下，面对高温高湿条件，双方参演官兵依然热情不减，频繁交流动作要领和技术经验，场面十分热烈。由于部分中方参演装备是老方第一次接触，中方采取现地集中讲解示范、教练员“一对一”教学指导教授的方式，对武器装备操作使用进行训练。此外，参演官兵还互换双方武器装备进行了手枪快速射击、步枪多种姿势射击、狙击枪远距离射击等多个课目训练。“中方的武器装备性能很好，这次训练对我们很有帮助，学到了很多东西。”老挝方参演部队占塔·赛雅占少校说道。

交流互鉴，共同提高。中方参演部队实弹射击现场指挥员杨彪中校介绍，在实弹射击训练中，两军参演官兵进行了深入沟通交流，加快熟悉了解对方武器装备性能，目前已共同完成20余种参演武器装备的实弹射击训练，有效提升了两军官兵深度互信、高度融合，为下一阶段的训练打下坚实基础。

(责编：艾雯、常红)

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